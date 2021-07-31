النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الضباب يخيّم على "شفا الطائف" ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية

الأهالي والمتنزهون يتوافدون للاستمتاع بها

يخيّم الضباب الكثيف منذ فجر اليوم السبت وحتى الآن، على مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف، وتَسبب في تدني الرؤية الأفقية في العديد من المواقع.

وشجّعت هذه الأجواء بمركز الشفا، تواجد المتنزهين من الزوار والأهالي للاستمتاع بها.

‏وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

تصوير: ماجد عسيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الضباب يخيّم على "شفا الطائف" ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية
سبق

يخيّم الضباب الكثيف منذ فجر اليوم السبت وحتى الآن، على مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف، وتَسبب في تدني الرؤية الأفقية في العديد من المواقع.

وشجّعت هذه الأجواء بمركز الشفا، تواجد المتنزهين من الزوار والأهالي للاستمتاع بها.

‏وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:48 PM

شاهد .. الضباب يخيّم على "شفا الطائف" ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية

الأهالي والمتنزهون يتوافدون للاستمتاع بها

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
3
5,513

يخيّم الضباب الكثيف منذ فجر اليوم السبت وحتى الآن، على مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف، وتَسبب في تدني الرؤية الأفقية في العديد من المواقع.

وشجّعت هذه الأجواء بمركز الشفا، تواجد المتنزهين من الزوار والأهالي للاستمتاع بها.

‏وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة