عودة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة" بين السعودية والكويت .. ديسمبر المقبل

في حقلَي الخفجي والوفرة المشتركين وبعد اعتماد عقود الصيانة التي يتطلبها العمل

قالت صحيفة كويتية إن الإنتاج الفعلي للنفط من "المنطقة المقسومة" بين السعودية والكويت سيعود خلال شهر ديسمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الشركة الكويتية لنفط الخليج انتهت من إجراءاتها التنظيمية لعودة الإنتاج في حقلَي الخفجي والوفرة المشتركين الأسبوع الماضي، بعد اعتماد مجلس إدارتها عقود الصيانة التي يتطلبها حقل الوفرة.

وأصدر الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عبدالله السميطي؛ قراراً بسرعة العمل على تشغيل المسار الخاص بمركز النويصيب الحدودي للعاملين في المنطقة المقسومة بالخفجي.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد اعتمدت إجراءات عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، بعد توقيع البروتوكول الخاص بالاتفاقية بين الجانبين الكويتي والسعودي.

وتبلغ مساحة "المنطقة المقسومة" 5770 كم2، وتقع بين حدود المملكة العربية السعودية والكويت، وبقيت الحدود غير معروفة ما بين 2 ديسمبر 1922م حتى 18 يناير 1970م.