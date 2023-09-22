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لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة

أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.

وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف: ‏ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.

وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة
سبق

أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.

وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف: ‏ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.

وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
12:07 AM

لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
3
3,454

أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.

وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف: ‏ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.

وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".

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