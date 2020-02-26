النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل ساعات من انطلاقها.. إثيوبيا تؤجل الجولة الأخيرة لمحادثات سد النهضة

لم يصدر تعليق من مصر والسودان

طالبت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة، من المحادثات المتعلقة بسدّ النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ مما يرجئ حلاً محتملاً للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، قوله: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور"، دون الخوض في تفاصيل.

ولم يصدر تعليق من مصر والسودان.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان، غداً وبعد غد في واشنطن، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

وأعلنت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي، الاتفاق على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنها ذكرت في بيان أنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية، بخصوص عدة نواحٍ تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.

إثيوبي الولايات المتحدة سدّ النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قبل ساعات من انطلاقها.. إثيوبيا تؤجل الجولة الأخيرة لمحادثات سد النهضة
سبق

طالبت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة، من المحادثات المتعلقة بسدّ النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ مما يرجئ حلاً محتملاً للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، قوله: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور"، دون الخوض في تفاصيل.

ولم يصدر تعليق من مصر والسودان.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان، غداً وبعد غد في واشنطن، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

وأعلنت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي، الاتفاق على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنها ذكرت في بيان أنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية، بخصوص عدة نواحٍ تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:23 PM

قبل ساعات من انطلاقها.. إثيوبيا تؤجل الجولة الأخيرة لمحادثات سد النهضة

لم يصدر تعليق من مصر والسودان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,945

طالبت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة، من المحادثات المتعلقة بسدّ النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ مما يرجئ حلاً محتملاً للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، قوله: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور"، دون الخوض في تفاصيل.

ولم يصدر تعليق من مصر والسودان.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان، غداً وبعد غد في واشنطن، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

وأعلنت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي، الاتفاق على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنها ذكرت في بيان أنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية، بخصوص عدة نواحٍ تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,830
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,680
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة