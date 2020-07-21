النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس" يوصي ببذل مزيد من الجهود للتسهيل على "ضيوف الرحمن"

رئيس شؤون الحرمين اجتمع بالوكلاء لمناقشة استعدادات استقبال الحجاج

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالوكلاء، لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وأثنى السديس، على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوصى الرئيس العام ببذل مزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة.

وشدّد السديس، على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد -بإذن الله تعالى-.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" يوصي ببذل مزيد من الجهود للتسهيل على "ضيوف الرحمن"
سبق

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالوكلاء، لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وأثنى السديس، على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوصى الرئيس العام ببذل مزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة.

وشدّد السديس، على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد -بإذن الله تعالى-.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:32 AM

"السديس" يوصي ببذل مزيد من الجهود للتسهيل على "ضيوف الرحمن"

رئيس شؤون الحرمين اجتمع بالوكلاء لمناقشة استعدادات استقبال الحجاج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
636

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالوكلاء، لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وأثنى السديس، على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوصى الرئيس العام ببذل مزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة.

وشدّد السديس، على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد -بإذن الله تعالى-.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة