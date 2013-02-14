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"كفاءة": معرفة طريقة قراءة معلومات الملصق تساعد على اختيار الجهاز المُوفر

قال: بطاقة الطاقة بمنزلة المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل

شدّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية التعرف على آلية قراءة بطاقة الطاقة الملصقة بالأجهزة الكهربائية الجديدة، مؤكداً أن معرفة قراءة هذه البطاقة تساعد عملاء الأجهزة على اختيار الجهاز المُوفر للطاقة.

وتستوعب أسواق الأجهزة الكهربائية عدداً كبيراً منها من مختلف الأنواع والموديلات، مثل أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمّدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات وغيرها.

وأشار المركز إلى أن بطاقة الطاقة بمنزلة المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وقال إن البطاقة وُضِعَت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، لتوضيح نسبة كفاءة الطاقة بكل جهاز.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل علمية المفاضلة بين جهاز وآخر، أمراً أكثر سهولة.

وأضاف "عند فتح تطبيق (تأكد) على أحد أجهزة الجوال، يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضاً مفصلاً عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق (تأكد)".

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة الأجهزة الكهربائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة": معرفة طريقة قراءة معلومات الملصق تساعد على اختيار الجهاز المُوفر
سبق

شدّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية التعرف على آلية قراءة بطاقة الطاقة الملصقة بالأجهزة الكهربائية الجديدة، مؤكداً أن معرفة قراءة هذه البطاقة تساعد عملاء الأجهزة على اختيار الجهاز المُوفر للطاقة.

وتستوعب أسواق الأجهزة الكهربائية عدداً كبيراً منها من مختلف الأنواع والموديلات، مثل أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمّدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات وغيرها.

وأشار المركز إلى أن بطاقة الطاقة بمنزلة المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وقال إن البطاقة وُضِعَت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، لتوضيح نسبة كفاءة الطاقة بكل جهاز.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل علمية المفاضلة بين جهاز وآخر، أمراً أكثر سهولة.

وأضاف "عند فتح تطبيق (تأكد) على أحد أجهزة الجوال، يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضاً مفصلاً عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق (تأكد)".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:05 PM

"كفاءة": معرفة طريقة قراءة معلومات الملصق تساعد على اختيار الجهاز المُوفر

قال: بطاقة الطاقة بمنزلة المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية التعرف على آلية قراءة بطاقة الطاقة الملصقة بالأجهزة الكهربائية الجديدة، مؤكداً أن معرفة قراءة هذه البطاقة تساعد عملاء الأجهزة على اختيار الجهاز المُوفر للطاقة.

وتستوعب أسواق الأجهزة الكهربائية عدداً كبيراً منها من مختلف الأنواع والموديلات، مثل أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمّدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات وغيرها.

وأشار المركز إلى أن بطاقة الطاقة بمنزلة المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وقال إن البطاقة وُضِعَت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، لتوضيح نسبة كفاءة الطاقة بكل جهاز.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل علمية المفاضلة بين جهاز وآخر، أمراً أكثر سهولة.

وأضاف "عند فتح تطبيق (تأكد) على أحد أجهزة الجوال، يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضاً مفصلاً عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق (تأكد)".

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