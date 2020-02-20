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توجيهات بتسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية بـ"واحة مكة"

بدر بن سلطان يترأس اجتماعاً بخصوص المشروع

رأس نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان اليوم اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة "المرحلة الثانية" بمخطط الزايدي.

وحثّ الأمير بدر بن سلطان الجهات ذات العلاقة على ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

ويكتسب مشروع واحة مكة أهميته كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14,5 كيلو متر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

ويعتبر المشروع الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة مكة المكرمة أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، وذلك بإنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

نائب أمير مكة واحة مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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توجيهات بتسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية بـ"واحة مكة"
سبق

رأس نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان اليوم اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة "المرحلة الثانية" بمخطط الزايدي.

وحثّ الأمير بدر بن سلطان الجهات ذات العلاقة على ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

ويكتسب مشروع واحة مكة أهميته كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14,5 كيلو متر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

ويعتبر المشروع الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة مكة المكرمة أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، وذلك بإنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:08 PM

توجيهات بتسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية بـ"واحة مكة"

بدر بن سلطان يترأس اجتماعاً بخصوص المشروع

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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رأس نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان اليوم اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة "المرحلة الثانية" بمخطط الزايدي.

وحثّ الأمير بدر بن سلطان الجهات ذات العلاقة على ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

ويكتسب مشروع واحة مكة أهميته كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14,5 كيلو متر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

ويعتبر المشروع الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة مكة المكرمة أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، وذلك بإنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

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