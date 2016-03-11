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أمانة الباحة تغلق 52 مقهى ومنشآت غدائية متعلقة بالصحة العامة

وجّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، الوكالات والإدارات المعنية بالصحة العامة في الأمانة، وكذلك في بلديات المنطقة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع منشآت الأطعمة والأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والمسالخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والتموينات، ومغاسل الملابس، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والخضار والفواكه، والمرافق الترفيهية، والترويحية، والسياحية، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من تطبيقها لكل الإشتراطات الصحية المعمول بها والتزامها بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشار الدكتور "السواط" إلى أن أمانة منطقة الباحة وبلديات المنطقة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام، وأضاف بأنه تم إغلاق جميع المقاهي والمنشآت الغذائية التي أخلت بالإشتراطات المعتمدة وارتكبت مخالفات موثقة تستوجب الإغلاق حيث بلغ عددها 52 محلاً ومنشأة غدائية.

وأهاب أمين منطقة الباحة بجميع العاملين في المحلات المتعلقة بالصحة العامة بالإلتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

أمين منطقة الباحة لدكتور علي بن محمد السواط الرقابة الميدانية والتفتيش

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الباحة تغلق 52 مقهى ومنشآت غدائية متعلقة بالصحة العامة
سبق

وجّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، الوكالات والإدارات المعنية بالصحة العامة في الأمانة، وكذلك في بلديات المنطقة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع منشآت الأطعمة والأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والمسالخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والتموينات، ومغاسل الملابس، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والخضار والفواكه، والمرافق الترفيهية، والترويحية، والسياحية، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من تطبيقها لكل الإشتراطات الصحية المعمول بها والتزامها بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشار الدكتور "السواط" إلى أن أمانة منطقة الباحة وبلديات المنطقة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام، وأضاف بأنه تم إغلاق جميع المقاهي والمنشآت الغذائية التي أخلت بالإشتراطات المعتمدة وارتكبت مخالفات موثقة تستوجب الإغلاق حيث بلغ عددها 52 محلاً ومنشأة غدائية.

وأهاب أمين منطقة الباحة بجميع العاملين في المحلات المتعلقة بالصحة العامة بالإلتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:37 PM

أمانة الباحة تغلق 52 مقهى ومنشآت غدائية متعلقة بالصحة العامة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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وجّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، الوكالات والإدارات المعنية بالصحة العامة في الأمانة، وكذلك في بلديات المنطقة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع منشآت الأطعمة والأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والمسالخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والتموينات، ومغاسل الملابس، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والخضار والفواكه، والمرافق الترفيهية، والترويحية، والسياحية، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من تطبيقها لكل الإشتراطات الصحية المعمول بها والتزامها بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشار الدكتور "السواط" إلى أن أمانة منطقة الباحة وبلديات المنطقة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام، وأضاف بأنه تم إغلاق جميع المقاهي والمنشآت الغذائية التي أخلت بالإشتراطات المعتمدة وارتكبت مخالفات موثقة تستوجب الإغلاق حيث بلغ عددها 52 محلاً ومنشأة غدائية.

وأهاب أمين منطقة الباحة بجميع العاملين في المحلات المتعلقة بالصحة العامة بالإلتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

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