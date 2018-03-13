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"مدني جدة" يسيطر على حريق في مطعم بحي "السلامة"

لم تسجل أي إصابات.. وأُخمد بآليات السلالم والاقتحام

سيطرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، على حريق بمطعم ومقهى بحي السلامة شمال المحافظة.

‏ووفقًا للناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ فإن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (13:49) عن اندلاع حريق بمطعم بحي السلامة، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة".

وأضاف: "بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في مطعم ومقهى يقع بسطح مبنى مكون من ثلاثة أدوار، واقتصر الحريق على مساحة (400)م٢ من مساحة المطعم التي تقدر بـ(2000)م٢".

وتم احتواء الحريق في جزء من المساحة الإجمالية للموقع، وتم إخماده باستخدام آليات السلالم، وعن طريق اقتحام الفِرَق وتوغلهم بالموقع؛ مشيرًا إلى أنه لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورًا ومقاطع لألسنة النيران وهي مرتفعة عن بعد.

جدة الدفاع المدني حريق حريق في مطعم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يسيطر على حريق في مطعم بحي "السلامة"
سبق

سيطرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، على حريق بمطعم ومقهى بحي السلامة شمال المحافظة.

‏ووفقًا للناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ فإن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (13:49) عن اندلاع حريق بمطعم بحي السلامة، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة".

وأضاف: "بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في مطعم ومقهى يقع بسطح مبنى مكون من ثلاثة أدوار، واقتصر الحريق على مساحة (400)م٢ من مساحة المطعم التي تقدر بـ(2000)م٢".

وتم احتواء الحريق في جزء من المساحة الإجمالية للموقع، وتم إخماده باستخدام آليات السلالم، وعن طريق اقتحام الفِرَق وتوغلهم بالموقع؛ مشيرًا إلى أنه لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورًا ومقاطع لألسنة النيران وهي مرتفعة عن بعد.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
06:17 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:55 PM

"مدني جدة" يسيطر على حريق في مطعم بحي "السلامة"

لم تسجل أي إصابات.. وأُخمد بآليات السلالم والاقتحام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
13,695

سيطرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، على حريق بمطعم ومقهى بحي السلامة شمال المحافظة.

‏ووفقًا للناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ فإن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (13:49) عن اندلاع حريق بمطعم بحي السلامة، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة".

وأضاف: "بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في مطعم ومقهى يقع بسطح مبنى مكون من ثلاثة أدوار، واقتصر الحريق على مساحة (400)م٢ من مساحة المطعم التي تقدر بـ(2000)م٢".

وتم احتواء الحريق في جزء من المساحة الإجمالية للموقع، وتم إخماده باستخدام آليات السلالم، وعن طريق اقتحام الفِرَق وتوغلهم بالموقع؛ مشيرًا إلى أنه لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورًا ومقاطع لألسنة النيران وهي مرتفعة عن بعد.

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