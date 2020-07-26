النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني يرسم ملامح طقس الأحد: أمطار متفاوتة بهذه المناطق

قال: حتى ليلة الغد من خفيفة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأحد 1441/12/5هـ وليلة الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكةالمكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران وحائل وتبوك وشرق الشمالية وجنوب القصيم؛ تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني يرسم ملامح طقس الأحد: أمطار متفاوتة بهذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأحد 1441/12/5هـ وليلة الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكةالمكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران وحائل وتبوك وشرق الشمالية وجنوب القصيم؛ تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:37 AM

الحصيني يرسم ملامح طقس الأحد: أمطار متفاوتة بهذه المناطق

قال: حتى ليلة الغد من خفيفة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
952

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأحد 1441/12/5هـ وليلة الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكةالمكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران وحائل وتبوك وشرق الشمالية وجنوب القصيم؛ تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,369
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة