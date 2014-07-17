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"شرطة مكة": التحقق من حقيبتين بجوار محل تجاري بحي البلد.. اتضح أنهما لا تشكلان خطرًا

اشتبه بهما أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه ظهر اليوم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحال التجارية.


وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان، ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة، والله ولي التوفيق.

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"شرطة مكة": التحقق من حقيبتين بجوار محل تجاري بحي البلد.. اتضح أنهما لا تشكلان خطرًا
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحال التجارية.


وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان، ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة، والله ولي التوفيق.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:43 PM

"شرطة مكة": التحقق من حقيبتين بجوار محل تجاري بحي البلد.. اتضح أنهما لا تشكلان خطرًا

اشتبه بهما أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه ظهر اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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3,318

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحال التجارية.


وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان، ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة، والله ولي التوفيق.

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