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"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مع منظمة الصليب الأحمر الفلبيني

لتوزيع سلال غذائية في مدينة مراوي على الأسر والأفراد الأشدّ احتياجاً

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصليب الأحمر في جمهورية الفلبين، لتوزيع السلال الغذائية بمدينة مراوي.

وقد حضر توقيع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، ومن الجانب الفلبيني عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الطرف الآخر رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون، حيث تهدف إلى توزيع خمسة آلاف سلة غذائية يستفيد منها خمسة آلاف فرد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً.

وأثنى "الربيعة "على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوهاً بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مستذكراً بهذا الخصوص عملية فصل التوائم السيامي الفلبيني (ماي وناي) في العام 2004 م التي أجراها فريق طبي سعودي متخصص في المملكة وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وشكر "جوردون" من جانبه المملكة على المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في مدينة مراوي، مشيداً بالقيادة الحكيمة للمملكة والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل رؤية المملكة 2030، منوهاً بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين.

وتطلع إلى المزيد من التعاون بين الصليب الأحمر الفلبيني ومركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مع منظمة الصليب الأحمر الفلبيني
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصليب الأحمر في جمهورية الفلبين، لتوزيع السلال الغذائية بمدينة مراوي.

وقد حضر توقيع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، ومن الجانب الفلبيني عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الطرف الآخر رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون، حيث تهدف إلى توزيع خمسة آلاف سلة غذائية يستفيد منها خمسة آلاف فرد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً.

وأثنى "الربيعة "على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوهاً بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مستذكراً بهذا الخصوص عملية فصل التوائم السيامي الفلبيني (ماي وناي) في العام 2004 م التي أجراها فريق طبي سعودي متخصص في المملكة وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وشكر "جوردون" من جانبه المملكة على المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في مدينة مراوي، مشيداً بالقيادة الحكيمة للمملكة والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل رؤية المملكة 2030، منوهاً بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين.

وتطلع إلى المزيد من التعاون بين الصليب الأحمر الفلبيني ومركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:16 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مع منظمة الصليب الأحمر الفلبيني

لتوزيع سلال غذائية في مدينة مراوي على الأسر والأفراد الأشدّ احتياجاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصليب الأحمر في جمهورية الفلبين، لتوزيع السلال الغذائية بمدينة مراوي.

وقد حضر توقيع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، ومن الجانب الفلبيني عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر ريتشارد جوردون.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الطرف الآخر رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون، حيث تهدف إلى توزيع خمسة آلاف سلة غذائية يستفيد منها خمسة آلاف فرد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً.

وأثنى "الربيعة "على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوهاً بالعلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مستذكراً بهذا الخصوص عملية فصل التوائم السيامي الفلبيني (ماي وناي) في العام 2004 م التي أجراها فريق طبي سعودي متخصص في المملكة وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وشكر "جوردون" من جانبه المملكة على المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في مدينة مراوي، مشيداً بالقيادة الحكيمة للمملكة والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل رؤية المملكة 2030، منوهاً بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين.

وتطلع إلى المزيد من التعاون بين الصليب الأحمر الفلبيني ومركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.

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