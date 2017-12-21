"الباردة" تتقدّم و"الانقلاب" يحل.. "الحصيني": "لا برد إلا بعد الانصراف"

قال: اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً والشمس بمدار الجدي بالنصف الجنوبي

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، إن الليلة -إن شاء الله- الانقلاب الشتوي 2021م في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو دخول الشتاء فلكياً.

وأضاف: "اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً خلال العام، بحيث تكون الشمس على خط مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتكون الشمس ظاهرياً في أقصى ميلان نحو الجنوب".

وأردف: "تقول العرب (لا برد إلا بعد الانصراف) وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً".

وأوضح: "الجبهة الباردة التي أصلها قطبي تتقدّم من الأطراف الشمالية من المملكة نواحي المناطق الأخرى، إلا أن يصرفها الله، لذا متوقع الانخفاض التدريجي في الحرارة من اليوم الثلاثاء".