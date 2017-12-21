"الباردة" تتقدّم و"الانقلاب" يحل.. "الحصيني": "لا برد إلا بعد الانصراف"
قال: اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً والشمس بمدار الجدي بالنصف الجنوبي
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، إن الليلة -إن شاء الله- الانقلاب الشتوي 2021م في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو دخول الشتاء فلكياً.
وأضاف: "اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً خلال العام، بحيث تكون الشمس على خط مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتكون الشمس ظاهرياً في أقصى ميلان نحو الجنوب".
وأردف: "تقول العرب (لا برد إلا بعد الانصراف) وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً".
وأوضح: "الجبهة الباردة التي أصلها قطبي تتقدّم من الأطراف الشمالية من المملكة نواحي المناطق الأخرى، إلا أن يصرفها الله، لذا متوقع الانخفاض التدريجي في الحرارة من اليوم الثلاثاء".
"الباردة" تتقدّم و"الانقلاب" يحل.. "الحصيني": "لا برد إلا بعد الانصراف"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-21
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، إن الليلة -إن شاء الله- الانقلاب الشتوي 2021م في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو دخول الشتاء فلكياً.
وأضاف: "اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً خلال العام، بحيث تكون الشمس على خط مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتكون الشمس ظاهرياً في أقصى ميلان نحو الجنوب".
وأردف: "تقول العرب (لا برد إلا بعد الانصراف) وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً".
وأوضح: "الجبهة الباردة التي أصلها قطبي تتقدّم من الأطراف الشمالية من المملكة نواحي المناطق الأخرى، إلا أن يصرفها الله، لذا متوقع الانخفاض التدريجي في الحرارة من اليوم الثلاثاء".
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:13 AM
"الباردة" تتقدّم و"الانقلاب" يحل.. "الحصيني": "لا برد إلا بعد الانصراف"
قال: اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً والشمس بمدار الجدي بالنصف الجنوبي
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، إن الليلة -إن شاء الله- الانقلاب الشتوي 2021م في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو دخول الشتاء فلكياً.
وأضاف: "اليوم الأقصر نهاراً والأطول ليلاً خلال العام، بحيث تكون الشمس على خط مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتكون الشمس ظاهرياً في أقصى ميلان نحو الجنوب".
وأردف: "تقول العرب (لا برد إلا بعد الانصراف) وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً".
وأوضح: "الجبهة الباردة التي أصلها قطبي تتقدّم من الأطراف الشمالية من المملكة نواحي المناطق الأخرى، إلا أن يصرفها الله، لذا متوقع الانخفاض التدريجي في الحرارة من اليوم الثلاثاء".