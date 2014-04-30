احتفلت جامعة جازان منذ أيام قليلة، ضمن حفل الخريجين، بالشاب عبدالله ماجد طبيقي، الذي عُرف عنه منذ صغره حبُّه للمغامرات والحيوانات المفترسة.. لكن هذا الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام من تخرُّجه. فيما رفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية. وكان الشاب عبدالله يمارس هوايته المفضلة منذ طفولته، وهي ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للمغامرات، والتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي. وعن تفاصيل الحادثة علمت "سبق" بأن الشاب كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع. ووفقًا للمحاضر الرسمية فإن الشاب سقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وبيَّنت المصادر أنه تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن جثمان الشاب حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية. ومن جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.

بعد أيام من تخرُّجه.. "طبيقي" يلقى مصرعه إثر سقوطه من فوق صهوة حصان جامح بجازان فهد كاملي سبق 2018-04-30 احتفلت جامعة جازان منذ أيام قليلة، ضمن حفل الخريجين، بالشاب عبدالله ماجد طبيقي، الذي عُرف عنه منذ صغره حبُّه للمغامرات والحيوانات المفترسة.. لكن هذا الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام من تخرُّجه. فيما رفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية.



وكان الشاب عبدالله يمارس هوايته المفضلة منذ طفولته، وهي ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للمغامرات، والتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي.



وعن تفاصيل الحادثة علمت "سبق" بأن الشاب كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع. ووفقًا للمحاضر الرسمية فإن الشاب سقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



وبيَّنت المصادر أنه تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن جثمان الشاب حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية.



ومن جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 12:04 AM

اخر تعديل 30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 02:12 AM

بعد أيام من تخرُّجه.. "طبيقي" يلقى مصرعه إثر سقوطه من فوق صهوة حصان جامح بجازان كان شغوفًا بالمغامرات.. والجهات الأمنية رفضت تسليم جثمانه تحسُّبًا لوجود شبهة جنائية





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احتفلت جامعة جازان منذ أيام قليلة، ضمن حفل الخريجين، بالشاب عبدالله ماجد طبيقي، الذي عُرف عنه منذ صغره حبُّه للمغامرات والحيوانات المفترسة.. لكن هذا الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام من تخرُّجه. فيما رفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية.



وكان الشاب عبدالله يمارس هوايته المفضلة منذ طفولته، وهي ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للمغامرات، والتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي.



وعن تفاصيل الحادثة علمت "سبق" بأن الشاب كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع. ووفقًا للمحاضر الرسمية فإن الشاب سقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



وبيَّنت المصادر أنه تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن جثمان الشاب حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية.



ومن جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.