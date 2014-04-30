النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أيام من تخرُّجه.. "طبيقي" يلقى مصرعه إثر سقوطه من فوق صهوة حصان جامح بجازان

كان شغوفًا بالمغامرات.. والجهات الأمنية رفضت تسليم جثمانه تحسُّبًا لوجود شبهة جنائية

احتفلت جامعة جازان منذ أيام قليلة، ضمن حفل الخريجين، بالشاب عبدالله ماجد طبيقي، الذي عُرف عنه منذ صغره حبُّه للمغامرات والحيوانات المفترسة.. لكن هذا الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام من تخرُّجه. فيما رفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية.

وكان الشاب عبدالله يمارس هوايته المفضلة منذ طفولته، وهي ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للمغامرات، والتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي.

وعن تفاصيل الحادثة علمت "سبق" بأن الشاب كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع. ووفقًا للمحاضر الرسمية فإن الشاب سقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبيَّنت المصادر أنه تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن جثمان الشاب حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية.

ومن جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أيام من تخرُّجه.. "طبيقي" يلقى مصرعه إثر سقوطه من فوق صهوة حصان جامح بجازان
سبق

احتفلت جامعة جازان منذ أيام قليلة، ضمن حفل الخريجين، بالشاب عبدالله ماجد طبيقي، الذي عُرف عنه منذ صغره حبُّه للمغامرات والحيوانات المفترسة.. لكن هذا الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام من تخرُّجه. فيما رفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية.

وكان الشاب عبدالله يمارس هوايته المفضلة منذ طفولته، وهي ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للمغامرات، والتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي.

وعن تفاصيل الحادثة علمت "سبق" بأن الشاب كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع. ووفقًا للمحاضر الرسمية فإن الشاب سقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبيَّنت المصادر أنه تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن جثمان الشاب حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية.

ومن جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:04 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:12 AM

بعد أيام من تخرُّجه.. "طبيقي" يلقى مصرعه إثر سقوطه من فوق صهوة حصان جامح بجازان

كان شغوفًا بالمغامرات.. والجهات الأمنية رفضت تسليم جثمانه تحسُّبًا لوجود شبهة جنائية

A A A
فهد كاملي - جازان
10
28,763

احتفلت جامعة جازان منذ أيام قليلة، ضمن حفل الخريجين، بالشاب عبدالله ماجد طبيقي، الذي عُرف عنه منذ صغره حبُّه للمغامرات والحيوانات المفترسة.. لكن هذا الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام من تخرُّجه. فيما رفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية.

وكان الشاب عبدالله يمارس هوايته المفضلة منذ طفولته، وهي ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للمغامرات، والتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي.

وعن تفاصيل الحادثة علمت "سبق" بأن الشاب كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع. ووفقًا للمحاضر الرسمية فإن الشاب سقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبيَّنت المصادر أنه تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن جثمان الشاب حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية.

ومن جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,130
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,892
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,083
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة