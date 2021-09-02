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أمانة الشرقية تحسّن المشهد الحضري في القطيف والنعيرية

تضمنت الأعمال خلال أغسطس إزالة 1400 حاجز خرساني

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظتي القطيف والنعيرية، شملت إعادة طلاء حاويات النظافة وأرصفة الشوارع، وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الحواجز الخرسانية المهملة.
وتضمنت الأعمال المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي إزالة 1400 حاجزٍ خرساني مهملٍ بمحافظة القطيف، واستبدال 670 برميلاً للنفايات و152 حاوية من الأحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بمحافظة النعيرية، إلى جانب إعادة طلاء 580 متراً طولياً من الكتابات المشوهة للجدران، وإعادة طلاء 22 ألف متر طولي من الأرصفة.
وأكدت الأمانة حرصها على المظهر الحضري والاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع والطرقات والساحات، ورفع الملوثات البصرية؛ بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.

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أمانة الشرقية تحسّن المشهد الحضري في القطيف والنعيرية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظتي القطيف والنعيرية، شملت إعادة طلاء حاويات النظافة وأرصفة الشوارع، وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الحواجز الخرسانية المهملة.
وتضمنت الأعمال المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي إزالة 1400 حاجزٍ خرساني مهملٍ بمحافظة القطيف، واستبدال 670 برميلاً للنفايات و152 حاوية من الأحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بمحافظة النعيرية، إلى جانب إعادة طلاء 580 متراً طولياً من الكتابات المشوهة للجدران، وإعادة طلاء 22 ألف متر طولي من الأرصفة.
وأكدت الأمانة حرصها على المظهر الحضري والاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع والطرقات والساحات، ورفع الملوثات البصرية؛ بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:16 PM

أمانة الشرقية تحسّن المشهد الحضري في القطيف والنعيرية

تضمنت الأعمال خلال أغسطس إزالة 1400 حاجز خرساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظتي القطيف والنعيرية، شملت إعادة طلاء حاويات النظافة وأرصفة الشوارع، وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الحواجز الخرسانية المهملة.
وتضمنت الأعمال المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي إزالة 1400 حاجزٍ خرساني مهملٍ بمحافظة القطيف، واستبدال 670 برميلاً للنفايات و152 حاوية من الأحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بمحافظة النعيرية، إلى جانب إعادة طلاء 580 متراً طولياً من الكتابات المشوهة للجدران، وإعادة طلاء 22 ألف متر طولي من الأرصفة.
وأكدت الأمانة حرصها على المظهر الحضري والاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع والطرقات والساحات، ورفع الملوثات البصرية؛ بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.

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