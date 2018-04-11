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ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة

عبر اتصال هاتفي جدَّد التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أسواق الطاقة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:05 AM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:24 AM

ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة

عبر اتصال هاتفي جدَّد التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
8,782

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

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