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الشوون الإسلامية توجّه بإغلاق دورات مياه الجوامع والمساجد

استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة ضد فيروس #كورونا

وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

جاء ذلك استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس #كورونا.

وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشوون الإسلامية توجّه بإغلاق دورات مياه الجوامع والمساجد
سبق

وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

جاء ذلك استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس #كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:35 PM

الشوون الإسلامية توجّه بإغلاق دورات مياه الجوامع والمساجد

استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة ضد فيروس #كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
7,531

وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

جاء ذلك استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس #كورونا.

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