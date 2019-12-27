حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 1326 كيلو من الحشيش المخدر بالمناطق الجنوبية

أطاح بـ79 شخصًا متورّطًا وتمت إحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت - بتوفيق الله - خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1326) ألف وثلاثمائة وستة وعشرون كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتفصيلًا: تمكّنت قوات حرس الحدود من القبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصًا، بينهم (54) أربعة وخمسون متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(16) ستة عشر متهمًا من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين من الجنسية الصومالية، و(4) أربعة متهمين سعوديين، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.

وأوضح "القريني" أنه تمت إحالة المتهمين -بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم- إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

