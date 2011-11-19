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"رفيق الحريري" يمنع طائرات إيرانية من التزود بالوقود في مطار بيروت

تنفيذًا للعقوبات الأمريكية

امتنعت شركات وقود في مطار رفيق الحريري ببيروت عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن السلطات اللبنانية رفضت تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، لكن تأكد أن شركات وقود عالمية هي من امتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية.

وأوضحت مراسلة "الحرة" في بيروت الأحد، أن خطوط طيران سورية وشركة طيران روسية خاصة كذلك منعت من التزود بالوقود.

ويأتي ذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والتي شملت خطوط طيران إيرانية مثل "ماهان" و"معراج".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وكثف ترامب بشدة الضغوط على طهران عبر فرض عدة حزم من العقوبات الأمريكية.

وتعد الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضت مطلع الشهر الجاري، الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"رفيق الحريري" يمنع طائرات إيرانية من التزود بالوقود في مطار بيروت
سبق

امتنعت شركات وقود في مطار رفيق الحريري ببيروت عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن السلطات اللبنانية رفضت تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، لكن تأكد أن شركات وقود عالمية هي من امتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية.

وأوضحت مراسلة "الحرة" في بيروت الأحد، أن خطوط طيران سورية وشركة طيران روسية خاصة كذلك منعت من التزود بالوقود.

ويأتي ذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والتي شملت خطوط طيران إيرانية مثل "ماهان" و"معراج".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وكثف ترامب بشدة الضغوط على طهران عبر فرض عدة حزم من العقوبات الأمريكية.

وتعد الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضت مطلع الشهر الجاري، الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:42 PM

"رفيق الحريري" يمنع طائرات إيرانية من التزود بالوقود في مطار بيروت

تنفيذًا للعقوبات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتنعت شركات وقود في مطار رفيق الحريري ببيروت عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن السلطات اللبنانية رفضت تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، لكن تأكد أن شركات وقود عالمية هي من امتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية.

وأوضحت مراسلة "الحرة" في بيروت الأحد، أن خطوط طيران سورية وشركة طيران روسية خاصة كذلك منعت من التزود بالوقود.

ويأتي ذلك على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والتي شملت خطوط طيران إيرانية مثل "ماهان" و"معراج".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وكثف ترامب بشدة الضغوط على طهران عبر فرض عدة حزم من العقوبات الأمريكية.

وتعد الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضت مطلع الشهر الجاري، الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

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