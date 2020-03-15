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حتى إشعار آخر.. "كورونا" يعلّق التداول في بورصة أبوظبي

الإجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم (الأحد)، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتًا وحتى إشعار آخر؛ نظرًا لتفشّي فيروس كورونا عالميًّا.

وأوضحت البورصة في بيان أوردته "رويترز"، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة؛ في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.

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حتى إشعار آخر.. "كورونا" يعلّق التداول في بورصة أبوظبي
سبق

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم (الأحد)، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتًا وحتى إشعار آخر؛ نظرًا لتفشّي فيروس كورونا عالميًّا.

وأوضحت البورصة في بيان أوردته "رويترز"، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة؛ في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:16 PM

حتى إشعار آخر.. "كورونا" يعلّق التداول في بورصة أبوظبي

الإجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,447

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم (الأحد)، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتًا وحتى إشعار آخر؛ نظرًا لتفشّي فيروس كورونا عالميًّا.

وأوضحت البورصة في بيان أوردته "رويترز"، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة؛ في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.

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