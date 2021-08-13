"الصحة": تسجيل 681 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1447 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 537374 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1447 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 520,358 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8388 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8628 والحالات الحرجة 1367 حالة.
"الصحة": تسجيل 681 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1447 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-08-13
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 537374 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1447 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 520,358 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8388 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8628 والحالات الحرجة 1367 حالة.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
03:41 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:13 PM
"الصحة": تسجيل 681 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1447 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 537374 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1447 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 520,358 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8388 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8628 والحالات الحرجة 1367 حالة.