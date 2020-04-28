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بمتابعة نائبه.. أمير جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي لنزلاء الحق العام

تباشر مهامها على فترتين ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان رئيس لجنة " تراحم " لرعاية السجناء وأسرهم علي بن موسى زعلة، أن الأمر الكريم يشمل الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من الإصلاحية الرئيسة بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.
وبين أن اللجان تضم في عضويتها مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون وممثلين عن إمارة المنطقة ( إدارة شؤون النزلاء والموقوفين ) والمحافظات ذات العلاقة إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات، وتباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً للتوجيهات المبلغة للجميع.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز سجناء الحق العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمتابعة نائبه.. أمير جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي لنزلاء الحق العام
سبق

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان رئيس لجنة " تراحم " لرعاية السجناء وأسرهم علي بن موسى زعلة، أن الأمر الكريم يشمل الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من الإصلاحية الرئيسة بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.
وبين أن اللجان تضم في عضويتها مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون وممثلين عن إمارة المنطقة ( إدارة شؤون النزلاء والموقوفين ) والمحافظات ذات العلاقة إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات، وتباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً للتوجيهات المبلغة للجميع.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
09:03 PM

بمتابعة نائبه.. أمير جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي لنزلاء الحق العام

تباشر مهامها على فترتين ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان رئيس لجنة " تراحم " لرعاية السجناء وأسرهم علي بن موسى زعلة، أن الأمر الكريم يشمل الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من الإصلاحية الرئيسة بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.
وبين أن اللجان تضم في عضويتها مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون وممثلين عن إمارة المنطقة ( إدارة شؤون النزلاء والموقوفين ) والمحافظات ذات العلاقة إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات، وتباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً للتوجيهات المبلغة للجميع.

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