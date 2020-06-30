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"اقتصاد تركيا" يتألم.. قفزة في العجز التجاري والخسائر مليارات الدولارات

صادرات تنخفض 40.9% وواردات تتراجع 27.8% مقارنة بمايو 2019

كشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7% على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 3.42 مليار دولار.

ووفق "رويترز"؛ فقد انخفضت صادرات تركيا 40.9% وتراجعت الواردات 27.8% مقارنة مع مايو 2019، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

تركيا اقتصاد تركيا

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"اقتصاد تركيا" يتألم.. قفزة في العجز التجاري والخسائر مليارات الدولارات
سبق

كشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7% على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 3.42 مليار دولار.

ووفق "رويترز"؛ فقد انخفضت صادرات تركيا 40.9% وتراجعت الواردات 27.8% مقارنة مع مايو 2019، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
01:09 PM

"اقتصاد تركيا" يتألم.. قفزة في العجز التجاري والخسائر مليارات الدولارات

صادرات تنخفض 40.9% وواردات تتراجع 27.8% مقارنة بمايو 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7% على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 3.42 مليار دولار.

ووفق "رويترز"؛ فقد انخفضت صادرات تركيا 40.9% وتراجعت الواردات 27.8% مقارنة مع مايو 2019، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

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