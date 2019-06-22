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شاهد.. "كليات الأفلاج" تطلق برنامج "تخصصك.. مستقبلك"

استمرّ يومين للتعريف بأقسامها وتخصصاتها وطرق التسجيل بها

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، برنامج "تخصصك.. مستقبلك" في منتزه ترفيه المملكة، الذي استمر لمدة يومين، وتم خلاله تعريف الزوار بأقسام كليات الجامعة والبرامج بها وطرق التسجيل واختيار التخصص.

وجاء تنفيذ كليات الأفلاج مبادرة فعالية "تخصصك.. مستقبلك" تزامنًا مع انطلاقة بوابة القبول الموحد للبنين وافتتاح بوابة التقديم بالجامعة للبنات، والذي امتدّ على مدار يومين تم خلاله تعريف الطلاب والطالبات زوار المنتزه المقبلين على الدراسة الجامعية ببرامج كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج.

واشتملت أركان البرنامج على عدة محاور؛ منها: طرق وشروط وإجراءات التقديم وما هي المعايير للقبول وخطواته، كذلك ركن يحمل اسم "اسألني" لاستقبال الأسئلة والاستشارات التي تخص بوابة التقديم، كما تم توزيع عدة منشورات تعريفية عن كل قسم وهدايا لزوار الأركان.

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شاهد.. "كليات الأفلاج" تطلق برنامج "تخصصك.. مستقبلك"
سبق

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، برنامج "تخصصك.. مستقبلك" في منتزه ترفيه المملكة، الذي استمر لمدة يومين، وتم خلاله تعريف الزوار بأقسام كليات الجامعة والبرامج بها وطرق التسجيل واختيار التخصص.

وجاء تنفيذ كليات الأفلاج مبادرة فعالية "تخصصك.. مستقبلك" تزامنًا مع انطلاقة بوابة القبول الموحد للبنين وافتتاح بوابة التقديم بالجامعة للبنات، والذي امتدّ على مدار يومين تم خلاله تعريف الطلاب والطالبات زوار المنتزه المقبلين على الدراسة الجامعية ببرامج كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج.

واشتملت أركان البرنامج على عدة محاور؛ منها: طرق وشروط وإجراءات التقديم وما هي المعايير للقبول وخطواته، كذلك ركن يحمل اسم "اسألني" لاستقبال الأسئلة والاستشارات التي تخص بوابة التقديم، كما تم توزيع عدة منشورات تعريفية عن كل قسم وهدايا لزوار الأركان.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
01:48 PM

شاهد.. "كليات الأفلاج" تطلق برنامج "تخصصك.. مستقبلك"

استمرّ يومين للتعريف بأقسامها وتخصصاتها وطرق التسجيل بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، برنامج "تخصصك.. مستقبلك" في منتزه ترفيه المملكة، الذي استمر لمدة يومين، وتم خلاله تعريف الزوار بأقسام كليات الجامعة والبرامج بها وطرق التسجيل واختيار التخصص.

وجاء تنفيذ كليات الأفلاج مبادرة فعالية "تخصصك.. مستقبلك" تزامنًا مع انطلاقة بوابة القبول الموحد للبنين وافتتاح بوابة التقديم بالجامعة للبنات، والذي امتدّ على مدار يومين تم خلاله تعريف الطلاب والطالبات زوار المنتزه المقبلين على الدراسة الجامعية ببرامج كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج.

واشتملت أركان البرنامج على عدة محاور؛ منها: طرق وشروط وإجراءات التقديم وما هي المعايير للقبول وخطواته، كذلك ركن يحمل اسم "اسألني" لاستقبال الأسئلة والاستشارات التي تخص بوابة التقديم، كما تم توزيع عدة منشورات تعريفية عن كل قسم وهدايا لزوار الأركان.

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