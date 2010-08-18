النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي

دعت السلطات إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأثيوبية، اليوم الأربعاء، بارتكاب مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا، منذ أواخر يونيو الماضي.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيغرايين في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.

ودعت السلطات الأثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب القرن الإفريقي في المنظمة ليتيسيا بدر، أن "قوات الأمن الأثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتغراي في أديس أبابا.

وطالبت الحكومة الأثيوبية بتقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي
سبق

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأثيوبية، اليوم الأربعاء، بارتكاب مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا، منذ أواخر يونيو الماضي.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيغرايين في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.

ودعت السلطات الأثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب القرن الإفريقي في المنظمة ليتيسيا بدر، أن "قوات الأمن الأثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتغراي في أديس أبابا.

وطالبت الحكومة الأثيوبية بتقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
03:17 PM

اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي

دعت السلطات إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,100

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأثيوبية، اليوم الأربعاء، بارتكاب مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا، منذ أواخر يونيو الماضي.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيغرايين في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.

ودعت السلطات الأثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب القرن الإفريقي في المنظمة ليتيسيا بدر، أن "قوات الأمن الأثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتغراي في أديس أبابا.

وطالبت الحكومة الأثيوبية بتقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,391
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,660
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة