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لاعب الهلال " البليهي ": الكأس سعودي .. والموجودون فيهم الخير والبركة

يغيب عن نهائي دوري أبطال آسيا

بات في حكم المؤكد غياب مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، علي البليهي، عن مشاركة فريقه أمام بوهانج الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والمقرر إقامته في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، بسبب تراكم البطاقات .

وقال البليهي من خلال حسابه الشخصي في تويتر، اليوم الأربعاء: " نهائي آسيوي آخر، كنت أتمنى أني أتواجد فيه لمساعدة إخواني، لكن الموجودين فيهم الخير والبركة، والله يوفقهم ويارب الكأس سعودي " .

وتلقى البليهي الإشادة، أمس الثلاثاء، من قبل أنصار فريقه، بعد تقديم مستوى فني كبير أمام النصر في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي عبر من خلاله الأزرق إلى النهائي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الهلال " البليهي ": الكأس سعودي .. والموجودون فيهم الخير والبركة
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، علي البليهي، عن مشاركة فريقه أمام بوهانج الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والمقرر إقامته في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، بسبب تراكم البطاقات .

وقال البليهي من خلال حسابه الشخصي في تويتر، اليوم الأربعاء: " نهائي آسيوي آخر، كنت أتمنى أني أتواجد فيه لمساعدة إخواني، لكن الموجودين فيهم الخير والبركة، والله يوفقهم ويارب الكأس سعودي " .

وتلقى البليهي الإشادة، أمس الثلاثاء، من قبل أنصار فريقه، بعد تقديم مستوى فني كبير أمام النصر في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي عبر من خلاله الأزرق إلى النهائي .

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
07:54 PM

لاعب الهلال " البليهي ": الكأس سعودي .. والموجودون فيهم الخير والبركة

يغيب عن نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات في حكم المؤكد غياب مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، علي البليهي، عن مشاركة فريقه أمام بوهانج الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والمقرر إقامته في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، بسبب تراكم البطاقات .

وقال البليهي من خلال حسابه الشخصي في تويتر، اليوم الأربعاء: " نهائي آسيوي آخر، كنت أتمنى أني أتواجد فيه لمساعدة إخواني، لكن الموجودين فيهم الخير والبركة، والله يوفقهم ويارب الكأس سعودي " .

وتلقى البليهي الإشادة، أمس الثلاثاء، من قبل أنصار فريقه، بعد تقديم مستوى فني كبير أمام النصر في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي عبر من خلاله الأزرق إلى النهائي .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

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