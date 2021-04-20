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اتفاقية بين جمعية "إنسان" وشركة "نقي" لتوفير أجهزة تنقية مياه لـ 100 عائلة مستفيدة

ستوفر الصيانة الدورية 3 سنوات لهذه الأجهزة والخدمة المجانية لمدة خمسة أعوام

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، اتفاقية مع "نقي" لتركيب أجهزة تنقية المياه لمائة عائلة مستفيدة من الجمعية.

جاء ذلك خلال حفل لتوقيع المبادرة الذي أقيم بمقر الجمعية في مدينة الرياض، حيث وقع من جانب جمعية إنسان مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين ومن جانب شركة نقي مشعل الحارثي المدير العام، وستوفر المبادرة الصيانة الدورية لمدة ثلاث سنوات لهذه الأجهزة والخدمة المجانية لمدة خمس سنوات.

وعقب حفل التوقيع صرح المهندس محمد بن علي الياسين المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مشددًا على دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة المجتمع، والشراكة مع القطاع الثالث، مشيدًا بمبادرة شركة نقي في شهر الخير، التي ستوفر خدمات المياه النقية لمائة عائلة من أبنائنا الأيتام.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقًا للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

يُذكر أن جمعية إنسان تعمل على توفير كل خدمات الحياة الضرورية لمستفيديها من أسر الأيتام بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي.

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اتفاقية بين جمعية "إنسان" وشركة "نقي" لتوفير أجهزة تنقية مياه لـ 100 عائلة مستفيدة
سبق

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، اتفاقية مع "نقي" لتركيب أجهزة تنقية المياه لمائة عائلة مستفيدة من الجمعية.

جاء ذلك خلال حفل لتوقيع المبادرة الذي أقيم بمقر الجمعية في مدينة الرياض، حيث وقع من جانب جمعية إنسان مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين ومن جانب شركة نقي مشعل الحارثي المدير العام، وستوفر المبادرة الصيانة الدورية لمدة ثلاث سنوات لهذه الأجهزة والخدمة المجانية لمدة خمس سنوات.

وعقب حفل التوقيع صرح المهندس محمد بن علي الياسين المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مشددًا على دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة المجتمع، والشراكة مع القطاع الثالث، مشيدًا بمبادرة شركة نقي في شهر الخير، التي ستوفر خدمات المياه النقية لمائة عائلة من أبنائنا الأيتام.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقًا للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

يُذكر أن جمعية إنسان تعمل على توفير كل خدمات الحياة الضرورية لمستفيديها من أسر الأيتام بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:02 PM

اتفاقية بين جمعية "إنسان" وشركة "نقي" لتوفير أجهزة تنقية مياه لـ 100 عائلة مستفيدة

ستوفر الصيانة الدورية 3 سنوات لهذه الأجهزة والخدمة المجانية لمدة خمسة أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، اتفاقية مع "نقي" لتركيب أجهزة تنقية المياه لمائة عائلة مستفيدة من الجمعية.

جاء ذلك خلال حفل لتوقيع المبادرة الذي أقيم بمقر الجمعية في مدينة الرياض، حيث وقع من جانب جمعية إنسان مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين ومن جانب شركة نقي مشعل الحارثي المدير العام، وستوفر المبادرة الصيانة الدورية لمدة ثلاث سنوات لهذه الأجهزة والخدمة المجانية لمدة خمس سنوات.

وعقب حفل التوقيع صرح المهندس محمد بن علي الياسين المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مشددًا على دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة المجتمع، والشراكة مع القطاع الثالث، مشيدًا بمبادرة شركة نقي في شهر الخير، التي ستوفر خدمات المياه النقية لمائة عائلة من أبنائنا الأيتام.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقًا للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

يُذكر أن جمعية إنسان تعمل على توفير كل خدمات الحياة الضرورية لمستفيديها من أسر الأيتام بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي.

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