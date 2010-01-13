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الخارجية الأمريكية.. لا يمكن للحوثيين كسب أي نفوذ من خلال الهجمات العسكرية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، أنه لا يمكن للحوثيين أن ينخرطوا في هجوم عسكري ويتوقعوا أن يكسبوا نفوذًا؛ هذا الأمر لا يمكن قبوله من الولايات المتحدة ولا من شركائنا السعوديين ولا من مبعوث الأمم المتحدة وفريقه.

ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال المتحدث في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة: "إذا كان الحوثيون يعتقدون خطأ أن الهجمات العسكرية المتواصلة ستؤدي إلى تحقيق إنجازات عدا عزلهم وإضعافهم؛ فإنهم مخطئون".

يُذكر أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي انتقدوا يوم أمس الأربعاء دعم إيران للحوثيين؛ مشيرين إلى أن مليشيا الحوثي عملاءُ إيرانيون ويزعزعون أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخارجية الأمريكية.. لا يمكن للحوثيين كسب أي نفوذ من خلال الهجمات العسكرية
سبق

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، أنه لا يمكن للحوثيين أن ينخرطوا في هجوم عسكري ويتوقعوا أن يكسبوا نفوذًا؛ هذا الأمر لا يمكن قبوله من الولايات المتحدة ولا من شركائنا السعوديين ولا من مبعوث الأمم المتحدة وفريقه.

ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال المتحدث في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة: "إذا كان الحوثيون يعتقدون خطأ أن الهجمات العسكرية المتواصلة ستؤدي إلى تحقيق إنجازات عدا عزلهم وإضعافهم؛ فإنهم مخطئون".

يُذكر أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي انتقدوا يوم أمس الأربعاء دعم إيران للحوثيين؛ مشيرين إلى أن مليشيا الحوثي عملاءُ إيرانيون ويزعزعون أمن المنطقة واستقرارها.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:36 AM

الخارجية الأمريكية.. لا يمكن للحوثيين كسب أي نفوذ من خلال الهجمات العسكرية

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خالد علي - الرياض
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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، أنه لا يمكن للحوثيين أن ينخرطوا في هجوم عسكري ويتوقعوا أن يكسبوا نفوذًا؛ هذا الأمر لا يمكن قبوله من الولايات المتحدة ولا من شركائنا السعوديين ولا من مبعوث الأمم المتحدة وفريقه.

ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال المتحدث في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة: "إذا كان الحوثيون يعتقدون خطأ أن الهجمات العسكرية المتواصلة ستؤدي إلى تحقيق إنجازات عدا عزلهم وإضعافهم؛ فإنهم مخطئون".

يُذكر أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي انتقدوا يوم أمس الأربعاء دعم إيران للحوثيين؛ مشيرين إلى أن مليشيا الحوثي عملاءُ إيرانيون ويزعزعون أمن المنطقة واستقرارها.

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