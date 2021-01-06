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أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق: حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة والطائف، وبين الليث وجازان، وشمال الرياض، الزلفي، شقراء، والمجمعة وثادق وحريملاء وجنوب المدينة المنوّرة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق: حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة والطائف، وبين الليث وجازان، وشمال الرياض، الزلفي، شقراء، والمجمعة وثادق وحريملاء وجنوب المدينة المنوّرة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:52 AM

أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق: حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة والطائف، وبين الليث وجازان، وشمال الرياض، الزلفي، شقراء، والمجمعة وثادق وحريملاء وجنوب المدينة المنوّرة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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