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"مدني مكة" يخمد حريقاً اندلع بمستودع في المغمس

أسفر عن إصابة أحد العمال ونُقل إلى المستشفى

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حادث حريق شبّ في مستودع بالمغمس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقى مركز العمليات ٩١١ بلاغاً في تمام الساعة 09:52 يفيد بتصاعد السنة اللهب من مستودع.

وأضاف: على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وأردف: بعد الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع خيام تبلغ مساحته ٢٠×٣٠ متراً، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة.

وأشار إلى أن سرعة تمرير البلاغ، وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في السيطرة على الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد العمال بالموقع، حيث أصيب بكدمات بالقدم نُقل على اثرها لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يخمد حريقاً اندلع بمستودع في المغمس
سبق

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حادث حريق شبّ في مستودع بالمغمس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقى مركز العمليات ٩١١ بلاغاً في تمام الساعة 09:52 يفيد بتصاعد السنة اللهب من مستودع.

وأضاف: على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وأردف: بعد الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع خيام تبلغ مساحته ٢٠×٣٠ متراً، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة.

وأشار إلى أن سرعة تمرير البلاغ، وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في السيطرة على الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد العمال بالموقع، حيث أصيب بكدمات بالقدم نُقل على اثرها لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:13 PM

"مدني مكة" يخمد حريقاً اندلع بمستودع في المغمس

أسفر عن إصابة أحد العمال ونُقل إلى المستشفى

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تمكّنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حادث حريق شبّ في مستودع بالمغمس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقى مركز العمليات ٩١١ بلاغاً في تمام الساعة 09:52 يفيد بتصاعد السنة اللهب من مستودع.

وأضاف: على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وأردف: بعد الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع خيام تبلغ مساحته ٢٠×٣٠ متراً، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة.

وأشار إلى أن سرعة تمرير البلاغ، وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في السيطرة على الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد العمال بالموقع، حيث أصيب بكدمات بالقدم نُقل على اثرها لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

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