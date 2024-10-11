النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. هدم وإزالة محال تجارية وورش عشوائية بحي الوزيرية

وقوعها ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

باشرت اللجنة المشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الأحد، أعمال الهدم والإزالة لكامل مواقع المحال التجارية والورش العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداءً من شارع الإسكان حتى شارع المحجر والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

وكانت اللجنة قد فصلت التيار الكهربائي عن كامل الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. هدم وإزالة محال تجارية وورش عشوائية بحي الوزيرية
سبق

باشرت اللجنة المشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الأحد، أعمال الهدم والإزالة لكامل مواقع المحال التجارية والورش العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداءً من شارع الإسكان حتى شارع المحجر والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

وكانت اللجنة قد فصلت التيار الكهربائي عن كامل الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:10 PM

جدة.. هدم وإزالة محال تجارية وورش عشوائية بحي الوزيرية

وقوعها ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,721

باشرت اللجنة المشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الأحد، أعمال الهدم والإزالة لكامل مواقع المحال التجارية والورش العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداءً من شارع الإسكان حتى شارع المحجر والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

وكانت اللجنة قد فصلت التيار الكهربائي عن كامل الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,282

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة