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وزير الطاقة يؤكد استعادة السعودية للقدرة الإنتاجية كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية

قال إن تشغيل معمل سوائل الغاز بحقل الشيبة سيؤدي لتلبية كامل الطلب المحلي

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان قد بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.

وأشار سموه إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

كما بيّن سموه أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً سموه أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.

وفي ختام تصريحه، شكر سمو وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً سموه أن ما تم حتى الآن يُعد إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة يؤكد استعادة السعودية للقدرة الإنتاجية كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية
سبق

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان قد بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.

وأشار سموه إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

كما بيّن سموه أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً سموه أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.

وفي ختام تصريحه، شكر سمو وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً سموه أن ما تم حتى الآن يُعد إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:08 AM

وزير الطاقة يؤكد استعادة السعودية للقدرة الإنتاجية كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية

قال إن تشغيل معمل سوائل الغاز بحقل الشيبة سيؤدي لتلبية كامل الطلب المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان قد بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.

وأشار سموه إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

كما بيّن سموه أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً سموه أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.

وفي ختام تصريحه، شكر سمو وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً سموه أن ما تم حتى الآن يُعد إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

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