النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها

أكّدت أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يجب على المستفيدين من خدماتها الراغبين في زيارة مقار وفروع "الهيئة" أن يكون محصناً حسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

يأتي ذلك تزامناً مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%، ويتم التحقّق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لمقار العمل، وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وألزمت "الهيئة" جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوافر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزوّدة بصابون ومعقم خاص للأيدي؛ موضحاً شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها
سبق

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يجب على المستفيدين من خدماتها الراغبين في زيارة مقار وفروع "الهيئة" أن يكون محصناً حسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

يأتي ذلك تزامناً مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%، ويتم التحقّق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لمقار العمل، وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وألزمت "الهيئة" جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوافر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزوّدة بصابون ومعقم خاص للأيدي؛ موضحاً شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
01:01 PM

"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها

أكّدت أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
499

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يجب على المستفيدين من خدماتها الراغبين في زيارة مقار وفروع "الهيئة" أن يكون محصناً حسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

يأتي ذلك تزامناً مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%، ويتم التحقّق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لمقار العمل، وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وألزمت "الهيئة" جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوافر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزوّدة بصابون ومعقم خاص للأيدي؛ موضحاً شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,639
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة