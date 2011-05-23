"المالكي" يحتفل بزواجه في الطائف

احتفل الشاب محمد مسفر المالكي بزواجه في حفل عائلي بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسَين، وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل الشاب محمد مسفر المالكي بزواجه في حفل عائلي بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسَين، وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل الشاب محمد مسفر المالكي بزواجه في حفل عائلي بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسَين، وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل الشاب محمد مسفر المالكي بزواجه في حفل عائلي بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسَين، وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.