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قفازات وأقنعة.. اعتقال طالب سعودي في الهند بتهمة مخدرات لم يُتحقق منها!

فيما دهمت الشرطة شقته في وقت متأخر أمس الأول وصادرت بعض المواد الخام

زعمت شرطة مدينة جونتور الهندية أنها اعتقلت طالباً سعودياً (25 عاماً) بتهمة صناعة المخدرات بشقته السكنية في أحد المجمعات.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الشرطة دهمت الشقة في وقت متأخر من ليلة الجمعة وصادرت بعض المواد الخام، التي زعمت أنها كانت مخزنة لصناعة المخدرات.

وأشار التقرير إلى أن الطالب يقيم في الهند منذ أربع سنوات وكان في سنته الدراسية الأخيرة في أحد تخصصات التكنولوجيا، مضيفة أنه سبق للشرطة الهندية اعتقال أشخاص من جنسيات مختلفة يتاجرون أو يصنعون المخدرات إلا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها طالب من المملكة العربية السعودية في تهمة تصنيع المخدرات.

وقالت إن شرطة المنطقة تلقت معلومات عن أنشطة المتهم المزعومة في المخدرات ودهمت مقر إقامته وعثرت على قفازات وأقنعة للوجه و بعض "المواد الخام" في المنزل، لكنها لم تتحقق بعد من المادة التي يصنعها وأرسلت المواد المضبوطة إلى مختبر الطب الشرعي لتحليلها الكيميائي.

اعتقال طالب سعودي بتهمة مخدرات الهند

الرئيسية/ أخبار العالم

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قفازات وأقنعة.. اعتقال طالب سعودي في الهند بتهمة مخدرات لم يُتحقق منها!
سبق

زعمت شرطة مدينة جونتور الهندية أنها اعتقلت طالباً سعودياً (25 عاماً) بتهمة صناعة المخدرات بشقته السكنية في أحد المجمعات.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الشرطة دهمت الشقة في وقت متأخر من ليلة الجمعة وصادرت بعض المواد الخام، التي زعمت أنها كانت مخزنة لصناعة المخدرات.

وأشار التقرير إلى أن الطالب يقيم في الهند منذ أربع سنوات وكان في سنته الدراسية الأخيرة في أحد تخصصات التكنولوجيا، مضيفة أنه سبق للشرطة الهندية اعتقال أشخاص من جنسيات مختلفة يتاجرون أو يصنعون المخدرات إلا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها طالب من المملكة العربية السعودية في تهمة تصنيع المخدرات.

وقالت إن شرطة المنطقة تلقت معلومات عن أنشطة المتهم المزعومة في المخدرات ودهمت مقر إقامته وعثرت على قفازات وأقنعة للوجه و بعض "المواد الخام" في المنزل، لكنها لم تتحقق بعد من المادة التي يصنعها وأرسلت المواد المضبوطة إلى مختبر الطب الشرعي لتحليلها الكيميائي.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:22 PM

قفازات وأقنعة.. اعتقال طالب سعودي في الهند بتهمة مخدرات لم يُتحقق منها!

فيما دهمت الشرطة شقته في وقت متأخر أمس الأول وصادرت بعض المواد الخام

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خالد علي - الرياض
2
7,963

زعمت شرطة مدينة جونتور الهندية أنها اعتقلت طالباً سعودياً (25 عاماً) بتهمة صناعة المخدرات بشقته السكنية في أحد المجمعات.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الشرطة دهمت الشقة في وقت متأخر من ليلة الجمعة وصادرت بعض المواد الخام، التي زعمت أنها كانت مخزنة لصناعة المخدرات.

وأشار التقرير إلى أن الطالب يقيم في الهند منذ أربع سنوات وكان في سنته الدراسية الأخيرة في أحد تخصصات التكنولوجيا، مضيفة أنه سبق للشرطة الهندية اعتقال أشخاص من جنسيات مختلفة يتاجرون أو يصنعون المخدرات إلا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها طالب من المملكة العربية السعودية في تهمة تصنيع المخدرات.

وقالت إن شرطة المنطقة تلقت معلومات عن أنشطة المتهم المزعومة في المخدرات ودهمت مقر إقامته وعثرت على قفازات وأقنعة للوجه و بعض "المواد الخام" في المنزل، لكنها لم تتحقق بعد من المادة التي يصنعها وأرسلت المواد المضبوطة إلى مختبر الطب الشرعي لتحليلها الكيميائي.

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