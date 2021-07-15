اللعبة الشهيرة Rocket League خامس منافسات النخبة ضمن "لاعبون بلا حدود"

بمشاركة 16 من أفضل الفرق في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية وجوائز خيرية تبلغ مليون دولار

تعد Rocket League أحد أشهر الألعاب، وستكون خامس الألعاب التي تنطلق ضمن منافسات النخبة في مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم والذي يصل مجموع جوائزه إلى 10 ملايين دولار يعود ريعها كاملة لصالح الجهات الخيرية ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وعلى مدار 3 أيام تبدأ من يوم غد الجمعة، سيقوم 16 من أفضل الفرق في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية بالتنافس للحصول على لقب البطولة وجوائزها التي تبلغ مليون دولار، حيث سيقومون جميعهم بالتبرع بتلك المبالغ لصالح الجهات الخيرية الدولية مثل: "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" و"اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية". والتي ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وتضم قائمة الفرق المشاركة أفضل الأسماء العالمية في اللعبة الشهيرة ومنها: True Neutral, FURIA Esport, Alpine Esports, XSET, Charlotte Phoenix, Oxygen Esports, eUnited, Flashes of Brilliance, Dignitas, SK Gaming, Top Blokes, Team Queso, Galaxy Racer, Endpoint CeX, Team Singularity, Sandrock Gaming وستنقسم المنافسات إلى قسمين، أحدهما خاص بخادم منطقة الشرق الأوسط والآخر خاص بخادم أمريكا الشمالية والجنوبية وستلعب بنظام خروج المهزوم، حيث سيمنح اللاعبون والجماهير من مختلف أنحاء العالم المزيد من الحماس والإثارة، نظراً لطبيعته المتسمة بالسرعة والتي تنعكس على عدد الجولات الحاسمة.

وسيتم بث مجريات البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مباشرة على حسابات مبادرة لاعبون بلا حدود في مختلف المنصات لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة المتابعة والمشاهدة عن قرب، كما يشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للجهة الخيرية التي يختارونها.