"مدني مكة" يحذّر من تغيرات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"الأرصاد" نبهت من سحب رعدية ممطرة على "الطائف وميسان"

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.