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اختتام تمرين "السيف الذهبي TTX" بين القوات السعودية والفرنسية

استمر أسبوعين ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية

اختتم تمرين القيادة المشتركة (السيف الذهبي TTX) الذي تنفذه أفرع القوات المسلحة مع الجانب الفرنسي الصديق هذا اليوم الخميس، بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، حيث استمر التمرين لمدة أسبوعين تخللهما العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.

وذكر رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة.

وقد نفذ هذا التمرين نخبة من ضباط القوات المسلحة السعودية مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق، وقد حقق هذا التمرين الأهداف التدريبية المخطط لها.

وتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين بمناسبة نجاح التمرين متمنياً استمرارهم في المشاركة بالتمارين المستقبلية والاستفادة من هذا التمرين لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.

وفي ذات السياق، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني أن هذا التمرين يُنفذ ضمن سلسلة من التمارين المستمرة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى التطوير والتدريب المستمر لقواتنا المسلحة، والتي أصبحت ولله الحمد تضاهي مثيلاتها من جيوش الدول المتقدمة، سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي شامخاً عزيزاً في ظل قيادته الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي أرض وبحار وسماء هذا الوطن.

تمرين القيادة المشتركة السيف الذهبي TTX كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام تمرين "السيف الذهبي TTX" بين القوات السعودية والفرنسية
سبق

اختتم تمرين القيادة المشتركة (السيف الذهبي TTX) الذي تنفذه أفرع القوات المسلحة مع الجانب الفرنسي الصديق هذا اليوم الخميس، بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، حيث استمر التمرين لمدة أسبوعين تخللهما العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.

وذكر رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة.

وقد نفذ هذا التمرين نخبة من ضباط القوات المسلحة السعودية مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق، وقد حقق هذا التمرين الأهداف التدريبية المخطط لها.

وتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين بمناسبة نجاح التمرين متمنياً استمرارهم في المشاركة بالتمارين المستقبلية والاستفادة من هذا التمرين لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.

وفي ذات السياق، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني أن هذا التمرين يُنفذ ضمن سلسلة من التمارين المستمرة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى التطوير والتدريب المستمر لقواتنا المسلحة، والتي أصبحت ولله الحمد تضاهي مثيلاتها من جيوش الدول المتقدمة، سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي شامخاً عزيزاً في ظل قيادته الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي أرض وبحار وسماء هذا الوطن.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:37 AM

اختتام تمرين "السيف الذهبي TTX" بين القوات السعودية والفرنسية

استمر أسبوعين ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم تمرين القيادة المشتركة (السيف الذهبي TTX) الذي تنفذه أفرع القوات المسلحة مع الجانب الفرنسي الصديق هذا اليوم الخميس، بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، حيث استمر التمرين لمدة أسبوعين تخللهما العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.

وذكر رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة.

وقد نفذ هذا التمرين نخبة من ضباط القوات المسلحة السعودية مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق، وقد حقق هذا التمرين الأهداف التدريبية المخطط لها.

وتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين بمناسبة نجاح التمرين متمنياً استمرارهم في المشاركة بالتمارين المستقبلية والاستفادة من هذا التمرين لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.

وفي ذات السياق، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني أن هذا التمرين يُنفذ ضمن سلسلة من التمارين المستمرة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى التطوير والتدريب المستمر لقواتنا المسلحة، والتي أصبحت ولله الحمد تضاهي مثيلاتها من جيوش الدول المتقدمة، سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي شامخاً عزيزاً في ظل قيادته الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي أرض وبحار وسماء هذا الوطن.

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