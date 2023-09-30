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بوركينافاسو.. مصرع خمسة جنود في هجوم بعبوة ناسفة

استهدف وحدة عسكرية في "صوم" وسط البلاد

لَقِيَ خمسة جنود بوركينيين مصرعهم وجُرح آخر في هجوم بعبوة ناسفة الليلة وسط بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد بيان للجيش أن عبوة ناسفة استهدفت وحدة عسكرية كانت في مهمة تمشيط في بلدة مينتاو التابعة لـ"صوم" وسط البلاد؛ مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة أولية.

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بوركينافاسو.. مصرع خمسة جنود في هجوم بعبوة ناسفة
سبق

لَقِيَ خمسة جنود بوركينيين مصرعهم وجُرح آخر في هجوم بعبوة ناسفة الليلة وسط بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد بيان للجيش أن عبوة ناسفة استهدفت وحدة عسكرية كانت في مهمة تمشيط في بلدة مينتاو التابعة لـ"صوم" وسط البلاد؛ مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة أولية.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
08:27 AM

بوركينافاسو.. مصرع خمسة جنود في هجوم بعبوة ناسفة

استهدف وحدة عسكرية في "صوم" وسط البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لَقِيَ خمسة جنود بوركينيين مصرعهم وجُرح آخر في هجوم بعبوة ناسفة الليلة وسط بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد بيان للجيش أن عبوة ناسفة استهدفت وحدة عسكرية كانت في مهمة تمشيط في بلدة مينتاو التابعة لـ"صوم" وسط البلاد؛ مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة أولية.

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