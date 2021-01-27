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صور.. أمطار تبوك تلطف الأجواء وتدفع الأهالي للتنزه وسط تحذيرات المدني

هطلت منذ أمس ومتواصلة من غزيرة إلى متوسطة وشملت عدة محافظات

ارتورت تبوك بمياه الأمطار واغتسلت شوارعها اليوم على إثر الأمطار التي لا تزال تهطل بشكل متقطع ما بين متوسطة وغزيرة، واكتست تبوك المدينة بأجواء جميلة جداً تحت درجة حرارة معتدلة (18 درجة مئوية) وسماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الأمطار قد هطلت منذ مساء أمس السبت على منطقة تبوك، وشملت محافظات: (تبوك، وضباء، والوجه، والبدع)، كما شملت المراكز بجدة والسرو وشقري والديسة والبديعة ورحيب والظلفة.

ولم تعلق وزارة التعليم الدراسة في منطقة تبوك؛ لذلك خرج الطلاب والمعلمون بنين وبنات لمدارسهم؛ فيما انتشرت الجهات الأمنية في الشوارع لتنفيذ خطط الأمطار والسيول المعدة مسبقاً، كما انتشرت فِرَق الدفاع المدني حول الأودية والسيول.

ويستعد أهالي تبوك للخروج للبراري والاستمتاع بأجواء الأمطار في المتنزهات البرية القريبة بعد انتهاء الحالة المطرية.

ومن جانبه حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة؛ استناداً لتنبيه هيئة الأرصاد، ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتقنين الحركة قدر المستطاع؛ لما تشهده الآن مدينة تبوك من أمطار غزيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري قائلاً: تلقينا تنبيهاً متقدماً عن منطقة تبوك وتحديداً المحافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع، تيماء) والأجزاء المجاورة عن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وبداية الحالة المتوقعة: الساعة (6:00) صباح الأحد، الموافق 21/ 5/ 1440، وتنتهي الساعة (18:00).

وأضاف الشمري: نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وتابع: نشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونذكّر الجميع بأننا جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور.. أمطار تبوك تلطف الأجواء وتدفع الأهالي للتنزه وسط تحذيرات المدني
سبق

ارتورت تبوك بمياه الأمطار واغتسلت شوارعها اليوم على إثر الأمطار التي لا تزال تهطل بشكل متقطع ما بين متوسطة وغزيرة، واكتست تبوك المدينة بأجواء جميلة جداً تحت درجة حرارة معتدلة (18 درجة مئوية) وسماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الأمطار قد هطلت منذ مساء أمس السبت على منطقة تبوك، وشملت محافظات: (تبوك، وضباء، والوجه، والبدع)، كما شملت المراكز بجدة والسرو وشقري والديسة والبديعة ورحيب والظلفة.

ولم تعلق وزارة التعليم الدراسة في منطقة تبوك؛ لذلك خرج الطلاب والمعلمون بنين وبنات لمدارسهم؛ فيما انتشرت الجهات الأمنية في الشوارع لتنفيذ خطط الأمطار والسيول المعدة مسبقاً، كما انتشرت فِرَق الدفاع المدني حول الأودية والسيول.

ويستعد أهالي تبوك للخروج للبراري والاستمتاع بأجواء الأمطار في المتنزهات البرية القريبة بعد انتهاء الحالة المطرية.

ومن جانبه حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة؛ استناداً لتنبيه هيئة الأرصاد، ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتقنين الحركة قدر المستطاع؛ لما تشهده الآن مدينة تبوك من أمطار غزيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري قائلاً: تلقينا تنبيهاً متقدماً عن منطقة تبوك وتحديداً المحافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع، تيماء) والأجزاء المجاورة عن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وبداية الحالة المتوقعة: الساعة (6:00) صباح الأحد، الموافق 21/ 5/ 1440، وتنتهي الساعة (18:00).

وأضاف الشمري: نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وتابع: نشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونذكّر الجميع بأننا جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:01 PM

صور.. أمطار تبوك تلطف الأجواء وتدفع الأهالي للتنزه وسط تحذيرات المدني

هطلت منذ أمس ومتواصلة من غزيرة إلى متوسطة وشملت عدة محافظات

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نواف الغضوري - تبوك
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ارتورت تبوك بمياه الأمطار واغتسلت شوارعها اليوم على إثر الأمطار التي لا تزال تهطل بشكل متقطع ما بين متوسطة وغزيرة، واكتست تبوك المدينة بأجواء جميلة جداً تحت درجة حرارة معتدلة (18 درجة مئوية) وسماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الأمطار قد هطلت منذ مساء أمس السبت على منطقة تبوك، وشملت محافظات: (تبوك، وضباء، والوجه، والبدع)، كما شملت المراكز بجدة والسرو وشقري والديسة والبديعة ورحيب والظلفة.

ولم تعلق وزارة التعليم الدراسة في منطقة تبوك؛ لذلك خرج الطلاب والمعلمون بنين وبنات لمدارسهم؛ فيما انتشرت الجهات الأمنية في الشوارع لتنفيذ خطط الأمطار والسيول المعدة مسبقاً، كما انتشرت فِرَق الدفاع المدني حول الأودية والسيول.

ويستعد أهالي تبوك للخروج للبراري والاستمتاع بأجواء الأمطار في المتنزهات البرية القريبة بعد انتهاء الحالة المطرية.

ومن جانبه حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة؛ استناداً لتنبيه هيئة الأرصاد، ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتقنين الحركة قدر المستطاع؛ لما تشهده الآن مدينة تبوك من أمطار غزيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري قائلاً: تلقينا تنبيهاً متقدماً عن منطقة تبوك وتحديداً المحافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع، تيماء) والأجزاء المجاورة عن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وبداية الحالة المتوقعة: الساعة (6:00) صباح الأحد، الموافق 21/ 5/ 1440، وتنتهي الساعة (18:00).

وأضاف الشمري: نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وتابع: نشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونذكّر الجميع بأننا جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

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