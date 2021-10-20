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المطوع: الحكم ظلمنا .. ولو كنت حكمًا لطردت "مرابط"

أشاد بمستوى الرائد .. وأكد النتيجة الطبيعية تعادل

أبدى فهد المطوع رئيس نادي الرائد استياءه من حكم مباراة فريقه أمام النصر والتي كسبها الأخير 2-0 في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الدوري مع وليد":"الحكم لم يكن موفقًا في كثير من قراراته، صحيح أن الكرة فوز وخسارة ولكن كان المفروض اليوم أقل الاحتمالات نطلع متعادلين".

وأضاف: قدمنا مباراة كبيرة خسرنا النتيجة ولكن المستوى كان مميزًا وهذا ما كنا نطمح له.

وتطرق للتحكيم وقال: "تعرضنا للظلم في المباراة، فالهدف الأول للنصر احتوى على ثلاثة أخطاء، الأول كان يجب احتساب خطأ للاعبنا محمد فوزير قبل خروج الكرة إلى ركلة ركنية للنصر، والثاني دفع نور الدين مرابط لاعب النصر للمدافع والثالث ضرب عبدالرزاق حمدالله للاعب عبدالله الفهد قبل تسديد الكرة".

وعن تصرفات عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد قال: "اللاعب بشر ومعرض للاستفزاز ولكن أعتقد أن التصرف الذي كان من مرابط غير مقبول إطلاقًا لأن الحارس كان مستحوذًا على الكرة وتقوم بضربه في وجهه، فهذا سلوك مشين ولو كنت حكمًا لمنحته بطاقة حمراء لأن الضرب متعمد".

فهد المطوع الرائد النصر نور الدين مرابط دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المطوع: الحكم ظلمنا .. ولو كنت حكمًا لطردت "مرابط"
سبق

أبدى فهد المطوع رئيس نادي الرائد استياءه من حكم مباراة فريقه أمام النصر والتي كسبها الأخير 2-0 في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الدوري مع وليد":"الحكم لم يكن موفقًا في كثير من قراراته، صحيح أن الكرة فوز وخسارة ولكن كان المفروض اليوم أقل الاحتمالات نطلع متعادلين".

وأضاف: قدمنا مباراة كبيرة خسرنا النتيجة ولكن المستوى كان مميزًا وهذا ما كنا نطمح له.

وتطرق للتحكيم وقال: "تعرضنا للظلم في المباراة، فالهدف الأول للنصر احتوى على ثلاثة أخطاء، الأول كان يجب احتساب خطأ للاعبنا محمد فوزير قبل خروج الكرة إلى ركلة ركنية للنصر، والثاني دفع نور الدين مرابط لاعب النصر للمدافع والثالث ضرب عبدالرزاق حمدالله للاعب عبدالله الفهد قبل تسديد الكرة".

وعن تصرفات عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد قال: "اللاعب بشر ومعرض للاستفزاز ولكن أعتقد أن التصرف الذي كان من مرابط غير مقبول إطلاقًا لأن الحارس كان مستحوذًا على الكرة وتقوم بضربه في وجهه، فهذا سلوك مشين ولو كنت حكمًا لمنحته بطاقة حمراء لأن الضرب متعمد".

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:20 AM

المطوع: الحكم ظلمنا .. ولو كنت حكمًا لطردت "مرابط"

أشاد بمستوى الرائد .. وأكد النتيجة الطبيعية تعادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى فهد المطوع رئيس نادي الرائد استياءه من حكم مباراة فريقه أمام النصر والتي كسبها الأخير 2-0 في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الدوري مع وليد":"الحكم لم يكن موفقًا في كثير من قراراته، صحيح أن الكرة فوز وخسارة ولكن كان المفروض اليوم أقل الاحتمالات نطلع متعادلين".

وأضاف: قدمنا مباراة كبيرة خسرنا النتيجة ولكن المستوى كان مميزًا وهذا ما كنا نطمح له.

وتطرق للتحكيم وقال: "تعرضنا للظلم في المباراة، فالهدف الأول للنصر احتوى على ثلاثة أخطاء، الأول كان يجب احتساب خطأ للاعبنا محمد فوزير قبل خروج الكرة إلى ركلة ركنية للنصر، والثاني دفع نور الدين مرابط لاعب النصر للمدافع والثالث ضرب عبدالرزاق حمدالله للاعب عبدالله الفهد قبل تسديد الكرة".

وعن تصرفات عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد قال: "اللاعب بشر ومعرض للاستفزاز ولكن أعتقد أن التصرف الذي كان من مرابط غير مقبول إطلاقًا لأن الحارس كان مستحوذًا على الكرة وتقوم بضربه في وجهه، فهذا سلوك مشين ولو كنت حكمًا لمنحته بطاقة حمراء لأن الضرب متعمد".

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