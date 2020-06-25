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10 متطلبات تُحقق الصحة والسلامة في صالونات التجميل.. تعرف عليها

خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية

حدّدت مديرة التطوير بلوريال الشرق الأوسط، "باتريسيا فريحة"، عشرة متطلبات لتحقيق الصحة والسلامة في صالونات التجميل، وقواعد التباعد الاجتماعي، وسُبل التكيف مع اللوائح الجديدة، في ظل السماح بعودة العمل في صالونات التجميل.

وقالت "فريحة" -خلال ورشة عمل عن بُعد، أُقيمت للمرة الثانية بعد نجاح الورشة الأولى، أقامها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، مُمثلاً في لجنة المشاغل والمراكز النسائية، وبالتعاون مع لوريال الشرق الأوسط، يوم أمس الأربعاء: إنه لتحقيق أقصى درجات الأمان في صالونات التجميل، على صاحبات الصالونات العمل على تغيير تنظيم أو تخطيط الصالون داخلياً بما يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، والتكيف مع اللوائح الجديدة، بتعزيز الاتساع في أمكان الاستقبال والانتظار في محيط الصالون، وكذلك الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، بتعزيز نظافة اليدين واستخدام الأقنعة والقفازات وارتداء الزي الرسمي أثناء خدمة العملاء، فضلاً عن تنظيف جميع الأدوات والمنتجات بعد كل عميلة وتنظيف المساحات المختلفة في صالون تصفيف الشعر.

واستطردت "فريحة"، بتأكيدها على ضرورة توافر مستلزمات الصحة والسلامة داخل الصالونات، كمقاييس الحرارة لقياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول، وكذلك حرارة طواقم العمل، والابتعاد عن تقديم الوجبات الخفيفة والضيافة والقهوة، مع توفير المواد القابلة للاستخدام مرة واحدة، إضافة إلى إزالة جميع العناصر التي يسهل لمسها كالمجلات أو الأجهزة اللوحية أو كتالوجات المعلومات، وكذلك إزالة جميع العينات الاختبارية.

وأشارت "فريحة" إلى أهمية تنظيم دخول الأشخاص مع الحفاظ على مسافة مترين بينهم، وتفعيل الحضور الحصري للعملاء عن طريق تحديد مواعيد مُسبقة، وتكييف أوقات العمل وتنظيم تناوب الموظفين وفقاً للسعة القصوى الجديدة اللازمة للمحافظة على التباعد الاجتماعي، ونشر ملصقات الصحة والسلامة، تلك المتعلقة بشرح طريقة غسل اليدين، أو كيفية العطس أو الكحة بالطرق الصحيحة، أو كيفية استخدام الأقنعة والقفازات والتخلص منها، لافتةً إلى أهمية تجنب طواقم العمل ارتداء ملابسهم العادية داخل الصالونات، وإنما التزامهم بزي العمل الرسمي والحرص على غسله يومياً.

وقدّمت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بالغرفة، الأستاذة شعاع الدحيلان، في نهاية الورشة شكرها وتقديرها لفريق عمل لوريال على تقديمهم الورشة للمرة الثانية، وهو ما يؤكد النجاح الكبيرة الذي حققته الورشة في نسختها الأولى، مثنيةً على الشراكة بين لوريال ولجنة المشاغل والمراكز النسائية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو المساهمة في تطوير قطاع صالونات التجميل بالمنطقة، من خلال تقديم ورش عمل متخصصة.

صالونات التجميل باتريسيا فريحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 متطلبات تُحقق الصحة والسلامة في صالونات التجميل.. تعرف عليها
سبق

حدّدت مديرة التطوير بلوريال الشرق الأوسط، "باتريسيا فريحة"، عشرة متطلبات لتحقيق الصحة والسلامة في صالونات التجميل، وقواعد التباعد الاجتماعي، وسُبل التكيف مع اللوائح الجديدة، في ظل السماح بعودة العمل في صالونات التجميل.

وقالت "فريحة" -خلال ورشة عمل عن بُعد، أُقيمت للمرة الثانية بعد نجاح الورشة الأولى، أقامها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، مُمثلاً في لجنة المشاغل والمراكز النسائية، وبالتعاون مع لوريال الشرق الأوسط، يوم أمس الأربعاء: إنه لتحقيق أقصى درجات الأمان في صالونات التجميل، على صاحبات الصالونات العمل على تغيير تنظيم أو تخطيط الصالون داخلياً بما يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، والتكيف مع اللوائح الجديدة، بتعزيز الاتساع في أمكان الاستقبال والانتظار في محيط الصالون، وكذلك الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، بتعزيز نظافة اليدين واستخدام الأقنعة والقفازات وارتداء الزي الرسمي أثناء خدمة العملاء، فضلاً عن تنظيف جميع الأدوات والمنتجات بعد كل عميلة وتنظيف المساحات المختلفة في صالون تصفيف الشعر.

واستطردت "فريحة"، بتأكيدها على ضرورة توافر مستلزمات الصحة والسلامة داخل الصالونات، كمقاييس الحرارة لقياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول، وكذلك حرارة طواقم العمل، والابتعاد عن تقديم الوجبات الخفيفة والضيافة والقهوة، مع توفير المواد القابلة للاستخدام مرة واحدة، إضافة إلى إزالة جميع العناصر التي يسهل لمسها كالمجلات أو الأجهزة اللوحية أو كتالوجات المعلومات، وكذلك إزالة جميع العينات الاختبارية.

وأشارت "فريحة" إلى أهمية تنظيم دخول الأشخاص مع الحفاظ على مسافة مترين بينهم، وتفعيل الحضور الحصري للعملاء عن طريق تحديد مواعيد مُسبقة، وتكييف أوقات العمل وتنظيم تناوب الموظفين وفقاً للسعة القصوى الجديدة اللازمة للمحافظة على التباعد الاجتماعي، ونشر ملصقات الصحة والسلامة، تلك المتعلقة بشرح طريقة غسل اليدين، أو كيفية العطس أو الكحة بالطرق الصحيحة، أو كيفية استخدام الأقنعة والقفازات والتخلص منها، لافتةً إلى أهمية تجنب طواقم العمل ارتداء ملابسهم العادية داخل الصالونات، وإنما التزامهم بزي العمل الرسمي والحرص على غسله يومياً.

وقدّمت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بالغرفة، الأستاذة شعاع الدحيلان، في نهاية الورشة شكرها وتقديرها لفريق عمل لوريال على تقديمهم الورشة للمرة الثانية، وهو ما يؤكد النجاح الكبيرة الذي حققته الورشة في نسختها الأولى، مثنيةً على الشراكة بين لوريال ولجنة المشاغل والمراكز النسائية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو المساهمة في تطوير قطاع صالونات التجميل بالمنطقة، من خلال تقديم ورش عمل متخصصة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:40 PM

10 متطلبات تُحقق الصحة والسلامة في صالونات التجميل.. تعرف عليها

خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية

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حامد العلي - الدمام
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حدّدت مديرة التطوير بلوريال الشرق الأوسط، "باتريسيا فريحة"، عشرة متطلبات لتحقيق الصحة والسلامة في صالونات التجميل، وقواعد التباعد الاجتماعي، وسُبل التكيف مع اللوائح الجديدة، في ظل السماح بعودة العمل في صالونات التجميل.

وقالت "فريحة" -خلال ورشة عمل عن بُعد، أُقيمت للمرة الثانية بعد نجاح الورشة الأولى، أقامها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، مُمثلاً في لجنة المشاغل والمراكز النسائية، وبالتعاون مع لوريال الشرق الأوسط، يوم أمس الأربعاء: إنه لتحقيق أقصى درجات الأمان في صالونات التجميل، على صاحبات الصالونات العمل على تغيير تنظيم أو تخطيط الصالون داخلياً بما يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، والتكيف مع اللوائح الجديدة، بتعزيز الاتساع في أمكان الاستقبال والانتظار في محيط الصالون، وكذلك الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، بتعزيز نظافة اليدين واستخدام الأقنعة والقفازات وارتداء الزي الرسمي أثناء خدمة العملاء، فضلاً عن تنظيف جميع الأدوات والمنتجات بعد كل عميلة وتنظيف المساحات المختلفة في صالون تصفيف الشعر.

واستطردت "فريحة"، بتأكيدها على ضرورة توافر مستلزمات الصحة والسلامة داخل الصالونات، كمقاييس الحرارة لقياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول، وكذلك حرارة طواقم العمل، والابتعاد عن تقديم الوجبات الخفيفة والضيافة والقهوة، مع توفير المواد القابلة للاستخدام مرة واحدة، إضافة إلى إزالة جميع العناصر التي يسهل لمسها كالمجلات أو الأجهزة اللوحية أو كتالوجات المعلومات، وكذلك إزالة جميع العينات الاختبارية.

وأشارت "فريحة" إلى أهمية تنظيم دخول الأشخاص مع الحفاظ على مسافة مترين بينهم، وتفعيل الحضور الحصري للعملاء عن طريق تحديد مواعيد مُسبقة، وتكييف أوقات العمل وتنظيم تناوب الموظفين وفقاً للسعة القصوى الجديدة اللازمة للمحافظة على التباعد الاجتماعي، ونشر ملصقات الصحة والسلامة، تلك المتعلقة بشرح طريقة غسل اليدين، أو كيفية العطس أو الكحة بالطرق الصحيحة، أو كيفية استخدام الأقنعة والقفازات والتخلص منها، لافتةً إلى أهمية تجنب طواقم العمل ارتداء ملابسهم العادية داخل الصالونات، وإنما التزامهم بزي العمل الرسمي والحرص على غسله يومياً.

وقدّمت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بالغرفة، الأستاذة شعاع الدحيلان، في نهاية الورشة شكرها وتقديرها لفريق عمل لوريال على تقديمهم الورشة للمرة الثانية، وهو ما يؤكد النجاح الكبيرة الذي حققته الورشة في نسختها الأولى، مثنيةً على الشراكة بين لوريال ولجنة المشاغل والمراكز النسائية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو المساهمة في تطوير قطاع صالونات التجميل بالمنطقة، من خلال تقديم ورش عمل متخصصة.

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