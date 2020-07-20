الجزائر.. إصابة 607 أشخاص جدد بـ"كورونا"

الفيروس أودى بحياة 9 خلال يوم

سجلت الجزائر اليوم (الاثنين)، 607 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 23.691 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1087 وفاة.

وأضاف أن 349 شخصاً غادروا المستشفيات في يوم واحد، بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16.400 حالة.