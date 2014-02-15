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"الطيران المدني" يدشن "التدقيق الأمني السنوي" في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

لقياس امتثال الجهات العاملة بالمطارات لأحكامه

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزير بن عبدالله الدعيلج، اليوم، برنامج التدقيق الأمني السنوي للعام 2022م ابتداءً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران واستمرارية الأعمال محمد الفوزان، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد المغلوث، وعدد من مسؤولي مفتشي أمن الطيران والجهات الأمنية الحكومية العاملة بالمطار.

ويأتي التدشين بهدف قياس امتثال الجهات العاملة بالمطارات لأحكام البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لتحقيق أعلى درجات المستوى الأمني، إلى جانب الاطلاع عن قرب بالأعمال والمهام الرقابية لمفتشي أمن الطيران ودورهم الفعال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات.

واطلع رئيس هيئة الطيران المدني على آلية عمل التفتيش الأمني في نقطة التدقيق الأمني التي يمر بها العاملون والإجراءات التي تتخذ وفق تطبيق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن الزيارة تأتي للاطلاع على دور النقطة ومهامها الرقابية والأمنية، وتحفيزًا لمفتشي أمن الطيران وإبراز دورهم الفعّال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات، مشيدًا بالتطور التقني الأمني بمطارات المملكة وبمستوى العمل المهني للقائمين عليها، وهو بكل تأكيد عمل مشترك لرفع الحس الأمني بين جميع الجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف تحقيق أعلى درجات المستوى الأمني بالمطارات.

الطيران المدني التدقيق الأمني السنوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" يدشن "التدقيق الأمني السنوي" في مطار الملك خالد الدولي بالرياض
سبق

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزير بن عبدالله الدعيلج، اليوم، برنامج التدقيق الأمني السنوي للعام 2022م ابتداءً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران واستمرارية الأعمال محمد الفوزان، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد المغلوث، وعدد من مسؤولي مفتشي أمن الطيران والجهات الأمنية الحكومية العاملة بالمطار.

ويأتي التدشين بهدف قياس امتثال الجهات العاملة بالمطارات لأحكام البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لتحقيق أعلى درجات المستوى الأمني، إلى جانب الاطلاع عن قرب بالأعمال والمهام الرقابية لمفتشي أمن الطيران ودورهم الفعال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات.

واطلع رئيس هيئة الطيران المدني على آلية عمل التفتيش الأمني في نقطة التدقيق الأمني التي يمر بها العاملون والإجراءات التي تتخذ وفق تطبيق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن الزيارة تأتي للاطلاع على دور النقطة ومهامها الرقابية والأمنية، وتحفيزًا لمفتشي أمن الطيران وإبراز دورهم الفعّال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات، مشيدًا بالتطور التقني الأمني بمطارات المملكة وبمستوى العمل المهني للقائمين عليها، وهو بكل تأكيد عمل مشترك لرفع الحس الأمني بين جميع الجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف تحقيق أعلى درجات المستوى الأمني بالمطارات.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:22 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:51 PM

"الطيران المدني" يدشن "التدقيق الأمني السنوي" في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

لقياس امتثال الجهات العاملة بالمطارات لأحكامه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزير بن عبدالله الدعيلج، اليوم، برنامج التدقيق الأمني السنوي للعام 2022م ابتداءً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران واستمرارية الأعمال محمد الفوزان، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد المغلوث، وعدد من مسؤولي مفتشي أمن الطيران والجهات الأمنية الحكومية العاملة بالمطار.

ويأتي التدشين بهدف قياس امتثال الجهات العاملة بالمطارات لأحكام البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لتحقيق أعلى درجات المستوى الأمني، إلى جانب الاطلاع عن قرب بالأعمال والمهام الرقابية لمفتشي أمن الطيران ودورهم الفعال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات.

واطلع رئيس هيئة الطيران المدني على آلية عمل التفتيش الأمني في نقطة التدقيق الأمني التي يمر بها العاملون والإجراءات التي تتخذ وفق تطبيق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن الزيارة تأتي للاطلاع على دور النقطة ومهامها الرقابية والأمنية، وتحفيزًا لمفتشي أمن الطيران وإبراز دورهم الفعّال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات، مشيدًا بالتطور التقني الأمني بمطارات المملكة وبمستوى العمل المهني للقائمين عليها، وهو بكل تأكيد عمل مشترك لرفع الحس الأمني بين جميع الجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف تحقيق أعلى درجات المستوى الأمني بالمطارات.

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