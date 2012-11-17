"القصبي" يترأس اجتماعَي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية

وزير الإعلام المُكلّف: جائحة كورونا فرضت على دولنا ومؤسساتنا تحديًا واختبارًا غير مسبوقين

ترأَس وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

وأكد خلال الاجتماعين، أن جائحة كورونا فرضت على دولنا ومؤسساتنا تحديًا واختبارًا غير مسبوقين في مواجهة هذه الجائحة التي اقتضت بذل جهود مضاعفة، بالتنسيق مع المسؤولين في القطاعات الصحية في بلداننا، من أجل إيصال الرسائل التوعوية عن مخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وأهمية التحصين من خلال أخذ اللقاحات اللازمة.

وبيَّن أن هذه التحديات تتطلب العمل على إعداد استراتيجية موحدة للتعامل معها بناءً على دراسة أفضل النماذج الدولية واقتراح مبادرات وآليات تحدث نقلة نوعية في نموذج عمل اتحاد الإذاعات الإسلامية وتضمن مواكبته للتطورات بكفاءة وفاعلية عالية، لتطوير آليات عمل اتحاد الإذاعات الإسلامية وتعزيز حضوره الدولي وصياغة خطاب إعلامي رصين يخدم قضايانا المشتركة، ويدافع عنها أمام الرأي العالمي.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التحول الجذري الذي يشهده قطاع الإعلام عالميًّا، والتحديات غير المسبوقة التي يواجها العالم الإسلامي في مختلف قضاياه الدولية، ما يعظم أهمية تنسيق العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

واقترح "القصبي" خلال الاجتماع تشكيل فريق تطويري للاتحاد لمراجعة الرؤية والمبادرات التي يقدمها مدير الاتحاد للنهوض بالاتحاد لتقديم رسالته الإعلامية وفق التطلعات، حيث اعتمدت مقترحه الجمعية العامة للاتحاد، كما قدم تهنئته للدكتور عمرو الليثي؛ بمناسبة تعيينه مديرًا لاتحاد الإذاعات الإسلامية.