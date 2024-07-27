بالصور من طريف.. الجموع تشيع شهيد الواجب "العنزي"

استشهد بالحد الجنوبي وأديت الصلاة عليه بحضور قيادات عسكرية

شيعت جموع غفيرة، اليوم السبت، بحضور عدد من القيادات العسكرية بمدينة طريف، شهيد الواجب صقر إبراهيم العنزي، الذي استُشهد أثناء دفاعه عن الوطن بالحد الجنوبي، وأديت الصلاة عليه بمسجد الراجحي ظهر هذا اليوم.

وتوافدت جموع غفيرة من المواطنين للصلاة على الشهيد "العنزي"، وحضور مراسم الدفن، وتقديم العزاء لذويه.