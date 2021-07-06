كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين
الوفيات بلغت 147 ألفًا و87 حالة
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.
وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.
فيروس كورونا الجديد
كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-06
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.
وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:56 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:03 PM
كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين
الوفيات بلغت 147 ألفًا و87 حالة
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.
وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.