وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-06 أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة. وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 04:56 PM

اخر تعديل 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 01:03 PM

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين الوفيات بلغت 147 ألفًا و87 حالة





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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.

وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.