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إلى أين ذهب زعماء "العشرين" بعد انتهاء جلسة القمة؟.. مكان تاريخي ساحر كان في انتظارهم

عقب انتهاء الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها دولة اليابان، تَوَجّه قادة وزعماء الدول والمنظمات المشاركة، لحضور مأدبة غداء وفعالية ثقافية في حديقة نيشينومارو بقلعة أوساكا التاريخية.

وتُعد قلعة أوساكا أحد أشهر القلاع في اليابان، التي بُنيت على الطراز الياباني، وقد لعبت دورًا هامًّا في توحيد اليابان في القرن السادس عشر في فترة أزوتشي- موموياما.

وشاهد ضيوف اليابان من الزعماء والقادة برنامجًا ثقافيًّا غنيًّا مبنيًّا على مفهوم "التقاليد والتنوع في اليابان"، واستمتع الضيوف بأداء أحد فناني فن "الكيوجين" الياباني المشهور عالميًّا (نوع من الدراما اليابانية التي يؤديها فنانون باللباس الياباني الشهير الكيمونو)، كما استمعوا للعزف على البيانو والغناء الأوبرالي؛ وهو ما يساعد على تعميق فهمهم للثقافة والفنون اليابانية.

ثم تناول القادة مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء الياباني لضيوف بلاده، واحتوت المأدبة على منتجات وعناصر من الطبيعة المحلية في أوساكا، وتضمّن الطعام خيارات كثيرة من الطعام النباتي والحلال وغيرها؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية المختلفة بناءً على المعتقدات الدينية والحساسية وتفضيلات الضيوف، بالإضافة إلى ذلك تم توفير قوائم طعام مع شرح مفصل للأطباق بلغات متعددة.

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إلى أين ذهب زعماء "العشرين" بعد انتهاء جلسة القمة؟.. مكان تاريخي ساحر كان في انتظارهم
سبق

عقب انتهاء الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها دولة اليابان، تَوَجّه قادة وزعماء الدول والمنظمات المشاركة، لحضور مأدبة غداء وفعالية ثقافية في حديقة نيشينومارو بقلعة أوساكا التاريخية.

وتُعد قلعة أوساكا أحد أشهر القلاع في اليابان، التي بُنيت على الطراز الياباني، وقد لعبت دورًا هامًّا في توحيد اليابان في القرن السادس عشر في فترة أزوتشي- موموياما.

وشاهد ضيوف اليابان من الزعماء والقادة برنامجًا ثقافيًّا غنيًّا مبنيًّا على مفهوم "التقاليد والتنوع في اليابان"، واستمتع الضيوف بأداء أحد فناني فن "الكيوجين" الياباني المشهور عالميًّا (نوع من الدراما اليابانية التي يؤديها فنانون باللباس الياباني الشهير الكيمونو)، كما استمعوا للعزف على البيانو والغناء الأوبرالي؛ وهو ما يساعد على تعميق فهمهم للثقافة والفنون اليابانية.

ثم تناول القادة مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء الياباني لضيوف بلاده، واحتوت المأدبة على منتجات وعناصر من الطبيعة المحلية في أوساكا، وتضمّن الطعام خيارات كثيرة من الطعام النباتي والحلال وغيرها؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية المختلفة بناءً على المعتقدات الدينية والحساسية وتفضيلات الضيوف، بالإضافة إلى ذلك تم توفير قوائم طعام مع شرح مفصل للأطباق بلغات متعددة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:53 PM

إلى أين ذهب زعماء "العشرين" بعد انتهاء جلسة القمة؟.. مكان تاريخي ساحر كان في انتظارهم

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
2,503

عقب انتهاء الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها دولة اليابان، تَوَجّه قادة وزعماء الدول والمنظمات المشاركة، لحضور مأدبة غداء وفعالية ثقافية في حديقة نيشينومارو بقلعة أوساكا التاريخية.

وتُعد قلعة أوساكا أحد أشهر القلاع في اليابان، التي بُنيت على الطراز الياباني، وقد لعبت دورًا هامًّا في توحيد اليابان في القرن السادس عشر في فترة أزوتشي- موموياما.

وشاهد ضيوف اليابان من الزعماء والقادة برنامجًا ثقافيًّا غنيًّا مبنيًّا على مفهوم "التقاليد والتنوع في اليابان"، واستمتع الضيوف بأداء أحد فناني فن "الكيوجين" الياباني المشهور عالميًّا (نوع من الدراما اليابانية التي يؤديها فنانون باللباس الياباني الشهير الكيمونو)، كما استمعوا للعزف على البيانو والغناء الأوبرالي؛ وهو ما يساعد على تعميق فهمهم للثقافة والفنون اليابانية.

ثم تناول القادة مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء الياباني لضيوف بلاده، واحتوت المأدبة على منتجات وعناصر من الطبيعة المحلية في أوساكا، وتضمّن الطعام خيارات كثيرة من الطعام النباتي والحلال وغيرها؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية المختلفة بناءً على المعتقدات الدينية والحساسية وتفضيلات الضيوف، بالإضافة إلى ذلك تم توفير قوائم طعام مع شرح مفصل للأطباق بلغات متعددة.

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