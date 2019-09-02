في "سيدتي".. استضافات متنوعة لسعوديات بمناصب ومهن لأول مرة

لهن بصمات مميزة تُضاف إلى مسيرة المرأة السعودية

استضاف برنامج سيدتي على قناة "روتانا خليجية" اليوم الاثنين سيدات سعوديات، كانت لهن بصمات مميزة، تُضاف إلى مسيرة المرأة السعودية، ومشوار تمكينها لنَيْل أعلى المناصب والمهن.

وكان البرنامج قد استعرض نجاح "ياسمين الميمني"؛ كونها أول سعودية تحمل لقب مساعد طيار. وقد أكدت الميمني أنها أكثر فخرًا وشرفًا كونها تمثل دولتها بهذا المنصب، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع هذه الردود الإيجابية من قِبل المجتمع إلا أنها فوجئت في الواقع بالدعم والتشجيع، ليس من المتابعين فقط، بل من قِبل الركاب في الطائرة أيضًا.

فيما ذكرت مديرة الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة، الدكتورة "إيمان أشقر"، أنها تعرضت للكثير من المواقف الإنسانية المؤثرة أثناء عملها ومسيرتها الطويلة والحافلة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة في الوقت نفسه أن وزارة الصحة قدمت خدمات جليلة في حج 1440هـ، والمميز أنها استخدمت التكنولوجيا في خدمة الحجاج.

كما استضاف البرنامج الدكتورة "مرام عبادي" الحاصلة على جائزة لوريال يونيسكو للعلوم في الشرق الأوسط، وروت هي الأخرى قصة مسيرتها التعليمية والعلمية، مشيرة إلى أنها نشأت في كنف أسرة تعطي أولوية كبيرة للدراسة، وكيف أنها كانت تطمح لدخول كلية الطب إلا أنها قُبلت في كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، وواصلت بعد ذلك شغفها بتخصصها، وحصدت أخيرًا لقب أول سعودية تحصل على جائزة لوريال اليونيسكو للعلوم في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، عرض البرنامج تقريرًا لسيدتَين سعوديتَين، حصلتا على رخصة تشغيل الرافعات العملاقة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وقد أشارت "سارة بالحارث" إلى أنها كانت متخوفة في البداية كون الرافعات عملاقة إلا أنها تغلبت على مخاوفها مع التدريب، إضافة إلى أن النظام آمن. مشجعة في الوقت نفسه الفتيات على الدخول في هذا المجال؛ كونه عملاً مميزًا، ويخدم الوطن.

كما استضاف البرنامج الأكاديمية بجامعة الملك سعود "منى المالكي" التي أكدت بدورها أن الصورة النمطية للمرأة السعودية لدى الخارج اختلفت حاليًا، معبّرة عن رفضها لاستخدام مصطلح "مساواة" عند الحديث عن قضايا الرجل والمرأة؛ كون كلمة "شريك" أكثر دلالة لوصف صناعة المجتمع.

يُذكر أن برنامج "سيدتي" يتناول أبرز الأخبار الحصرية والموضوعات ذات الشأن الاجتماعي، إضافة إلى أنه يبرز ويستعرض قضايا المرأة وقصص نجاحها، كما أنه يعرض يوميًّا على قناة "روتانا خليجية" من الساعة الـ5 عصرًا حتى الـ 7 مساء.