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"جونز هوبكنز": 168 ألف إصابة بكورونا في العالم آخر 24 ساعة

قالت: إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 تخطى 538 ألفاً

أصاب فيروس كورونا 167,9 ألف شخص خلال اليوم الماضي عبر العالم، لتصبح الحصيلة العالمية 11 مليوناً وأكثر من 620 ألف إصابة، حسبما تشير إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفق "روسيا اليوم" أظهر عداد الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم تخطى 538 ألفاً، بينما تماثل للشفاء ما يزيد على 6 ملايين و302 ألف شخص حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الإصابات مليونين و936 ألف حالة، وفي البرازيل مليوناً و632,2 ألف، وفي الهند 719,6 ألف، وفي روسيا نحو 687 ألفاً، فيما تختم بيرو مع 305,7 ألف حالة قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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"جونز هوبكنز": 168 ألف إصابة بكورونا في العالم آخر 24 ساعة
سبق

أصاب فيروس كورونا 167,9 ألف شخص خلال اليوم الماضي عبر العالم، لتصبح الحصيلة العالمية 11 مليوناً وأكثر من 620 ألف إصابة، حسبما تشير إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفق "روسيا اليوم" أظهر عداد الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم تخطى 538 ألفاً، بينما تماثل للشفاء ما يزيد على 6 ملايين و302 ألف شخص حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الإصابات مليونين و936 ألف حالة، وفي البرازيل مليوناً و632,2 ألف، وفي الهند 719,6 ألف، وفي روسيا نحو 687 ألفاً، فيما تختم بيرو مع 305,7 ألف حالة قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة في العالم.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
10:52 AM

"جونز هوبكنز": 168 ألف إصابة بكورونا في العالم آخر 24 ساعة

قالت: إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 تخطى 538 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصاب فيروس كورونا 167,9 ألف شخص خلال اليوم الماضي عبر العالم، لتصبح الحصيلة العالمية 11 مليوناً وأكثر من 620 ألف إصابة، حسبما تشير إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفق "روسيا اليوم" أظهر عداد الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم تخطى 538 ألفاً، بينما تماثل للشفاء ما يزيد على 6 ملايين و302 ألف شخص حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الإصابات مليونين و936 ألف حالة، وفي البرازيل مليوناً و632,2 ألف، وفي الهند 719,6 ألف، وفي روسيا نحو 687 ألفاً، فيما تختم بيرو مع 305,7 ألف حالة قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة في العالم.

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